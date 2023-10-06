Россиянин, летевший в Ташкент, скончался прямо на борту самолета

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Россиянин, летевший в Ташкент бортом Uzbekistan Airports, скончался прямо на борту самолета, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиакомпании.
Рейс Uzbekistan Airways HY-604, летевший из Москвы в Ташкент, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ургенча в 16:59 (14:59 по московскому времени).
Отмечается, что на борту самолета находились 235 человек. В 16:48 по московскому времени самолет вылетел из Ургенча в Ташкент.
При этом, о причинах смерти пассажира в Uzbekistan Airways ничего не сообщили.
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«Экипаж самолета принял решение следовать на запасной аэродром из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Однако, он скончался на борту судна до посадки», - прокомментировали ситуацию представители авиакомпании.
При этом, о причинах смерти пассажира в Uzbekistan Airways ничего не сообщили.
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Евгения Парфентьева