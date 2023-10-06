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Россиянин, летевший в Ташкент, скончался прямо на борту самолета

06 октября 2023, 17:41
Фото: iStock/bluesky85

Фото: iStock/bluesky85

Россиянин, летевший в Ташкент бортом Uzbekistan Airports, скончался прямо на борту самолета, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиакомпании.
Рейс Uzbekistan Airways HY-604, летевший из Москвы в Ташкент, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ургенча в 16:59 (14:59 по московскому времени).

«Экипаж самолета принял решение следовать на запасной аэродром из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Однако, он скончался на борту судна до посадки», - прокомментировали ситуацию представители авиакомпании.


Отмечается, что на борту самолета находились 235 человек. В 16:48 по московскому времени самолет вылетел из Ургенча в Ташкент.

При этом, о причинах смерти пассажира в Uzbekistan Airways ничего не сообщили.

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#самолет
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#москва
#смерть
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Во Франции школы закрывают из-за распространения клопов
06 октября 2023, 17:47

Фото: istock/Smederevac

Министерство образования Франции закрыло 5 школ, чтобы провести мероприятия по борьбе с клопами.
Газета Le Parisien пишет, что закрытые школы расположены в различных департаментах на юге, юго-востоке и востоке страны. Клопов обнаружили ещё в нескольких учебных заведениях, но решили не закрывать их полностью.
 
В Лондоне также выросло количество случаев заражения клопами: на две трети.

Также Роспотребнадзор сообщает, что жители Красноярского края стали жаловаться на нападения крыс.

На жителей Красноярского края стали нападать крысы. За сентябрь там было зарегистрировано 10 случаев.

Агрессивные крысы нападали на жителей Красноярска, Минусинска, Лесосибирска и Березовского района. Среди пострадавших есть и ребенок. Он шел по тротуару мимо мусорных баков. После инцидента ему потребовалась помощь.

Всего с начала 2023 года жители Красноярского края пожаловались 119 раз на крыс. Грызуны обитают в жилых домах и в общественных местах. Роспотребнадзор оценил заселенность крысами домов и прилегающей к ним территорий. Оказалось, что норма превышена в 92 раза.

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#франция
#великобритания
#школа
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В Петербурге нашли брошенного и избитого ребёнка
06 октября 2023, 17:35

Фото: iStock/blinow61

В Калининском районе Санкт-Петербурга нашли брошенную и избитую 4-летнюю девочку.
«Фонтанка». Пишет, что прохожая заметила ребёнка в слезах и позвонила в полицию. Ребёнка госпитализировали.
 
В больнице у девочки диагностировали гематомы на руках и ногах. По словам девочки, её бил отец, и она 2 дня ничего не ела.
 
Родителей ребёнка всё-таки удалось найти. 40-летний мужчина и 35-летняя женщина проживают в антисанитарных условиях на проспекте Металлистов. У девочки в квартире не было даже спального места.
 
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Псковской области семейная пара напала с вилами и ножом на инспектора ПДН. Женщина приехала искать пропавшего ребёнка, а его родители кинулись на неё с вилами.

Из деревни Новой Пустошкинского района поступила информация, что там пропал 10-летний мальчик. Соседи не видели ребёнка с лета.42-летняя сотрудница ПДН вместе с двумя представителями соцзащиты и лейтенантом полиции прибыли на место, чтобы разобраться в деле. Дом семьи был закрыт, но во дворе лежали детские вещи и игрушки.

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#санкт-петербург
#дети
#полиция
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Вирус африканской чумы свиней обнаружили в колбасе в ХМАО
06 октября 2023, 17:13

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

В Ханты-Мансийском автономном округе ветеринарная служба обнаружила вирус африканской чумы свиней (АЧС) в колбасных изделиях.
Об этом сообщили в ветеринарной службе Югры.
 
«Письмо с соответствующей информацией распространили по муниципалитетам округа», – уточняет «СургутИнформ».
Геном АЧС выявили в сосисках, ветчине и колбасе, которые произвели на одном из владимирских мясокомбинатов.

Ранее обнаружили сосиски, в которых были крысиные когти. Данный товар выпускался под известным брендом «Сливушки» ЗАО «Стародворские колбасы».

Генеральная прокуратура РФ направила предприятию предостережение. Перед этим в управление Роспотребнадзора по Владимирской области поступили сведения с приложением фотоматериалов. Копия была направлена в адрес Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Материалы касались вопроса приобретения некачественной продукции, а именно сосисок «Сливушки» с посторонними включениями в виде когтя крысы.

Надзорное ведомство усмотрело в действиях ЗАО «Стародворские колбасы» признаки нарушения требований санитарных и технических регламентов. Как объяснил заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов, в условиях действия моратория на проверки многие предприятия ослабляют контроль на своих производствах. Но одно дело, когда в продукции находят следы пластика или упаковки. И совсем другое, если речь идет о крысах. Это говорит о том, что на предприятии очень серьезные проблемы с соблюдением требований безопасности продукции.

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#мясо
#колбаса
#продукты
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Украина арестовала активы Фридмана, Авена и Косогова на сумму в 463 млн долларов
СБУ: Суд арестовал украинские активы Фридмана, Авена и Косогова
06 октября 2023, 17:07

Фото: iStock/Zolnierek

На Украине арестовали все атиквы российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 463 миллионов долларов, об этом сообщила Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале.
«По материалам Службы безопасности, суд наложил арест на все корпоративные права на Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Стоимость арестованных корпоративных прав составляет свыше 17 миллиардов гривен», - прокомментировали ситуацию в СБУ.

Среди арестованных активов есть как IT-компании, предприятия мобильной связи, так и минеральные воды. При этом, в СБУ подчеркнули, что активы арестовали для того, чтобы они не могли быть переписаны на подставных лиц.

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#арест
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#сбу
#украина
#предприниматели
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Мария Арбатова назвала ахинеей сообщения о пропаже Кондулайнен
06 октября 2023, 16:36

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Писательница, общественная деятельница и подруга актрисы Мария Арбатова заявила, что новости о пропаже актрисы Елены Кондулайнен являются чушью, и заверила, что с артисткой всё в порядке.
«Это абсолютная ахинея. С ней всё прекрасно. Она в полном порядке. Дело в том, что я с ней на связи, у неё есть телефон, который она даёт не всем. Поэтому не знаю, зачем люди устраивают такую панику. Сейчас артистка вплотную занимается своим здоровьем, а не светской жизнью, поэтому может не выходить на связь», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Арбатова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 65-летняя заслуженная артистка РФ Елена Кондулайнен пропала без вести в столице.

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#актриса
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#шоу-бизнес
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Блогера Шпака оштрафовали на 250 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
06 октября 2023, 16:34

Фото: iStock/gorodenkoff

Тверской суд Москвы оштрафовал блогера Александра Шпака на 250 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает «РИА Новости».
«Шпаку А.К. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей, по 50 тысяч по каждому протоколу», - прокомментировали ситуацию в суде.

Отмечается, что это не первый случай, когда Шпак получает штраф по протоколу «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». 

При этом, предположительно, с момента начала специальной военной операции блогер переехал жить за границу. 

Напомним, ранее двоих мужчин в Москве задержали из-за цветов одежды, на них составили протоколы за дискредитацию ВС России.

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#вс рф
#суд
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Украинские депутаты подрались после шутки о повышении рождаемости
Депутаты Рады пошутили о повышении рождаемости и устроили потасовку
06 октября 2023, 16:24

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Депутаты Верховной рады Украины пошутили о повышении рождаемости и устроили потасовку с рукоприкладством на фоне трехдневного траура в Харьковской области, передает украинское издание «Вести» в телеграм-канале.
Сообщается, что депутат Нардеп Пидласа с трибуны Верховной рады попросила отпустить ее с заседания, так как ей необходимо «поднимать рождаемость в стране». Спикер Стефанчук заявил, что за решение по этому вопросу необходимо проголосовать.

Отмечается, что депутаты находились в хорошем настроении. После многочисленных шуток Стефанчук, смеясь, сказал: «не сейчас». Через некоторое время в сети появилась информация о драке между парламентариями. Депутаты Алексей Гончаренко и Николай Тищенко обменялись нецензурными оскорблениями, после чего ситуация дошла до драки. При этом в Харьковской области действует трехдневный траур.

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#депутаты
#рождаемость
#информация
#вс рф
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Российский режиссер озвучения Вячеслав Максаков скончался
06 октября 2023, 15:48

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Умер один из самых опытных и востребованных российских режиссёров озвучения Вячеслав Максаков, сообщает Telegram-канал Mash.
Максаков ушел из жизни на 77 году жизни. По предварительной версии, он скончался из-за сердечного приступа. К тому же, известно, что в последнее время режиссер страдал бронхитом и, при этом, много выпивал. 

Благодаря Максакову были озвучены такие культовые картины как: «Догма», «Кокаин», «Карты, деньги, два ствола», «Гран Торино», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Евротур», «Фредди против Джейсона», мультфильм «Полярный экспресс» и многие другие.

Режиссер озвучивания также пробовал себя в роли актера. Он принимал участие в картинах Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Сибирский цирюльник».

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#алкоголь
#кино
#мультфильмы
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«Явно не ископаемое»: Мигрант-рецидивист пытался попасть в Россию в вагоне с углем
SHOT: Пограничники поймали нелегала-рецидивиста под насыпью угля в поезде
06 октября 2023, 15:31

Фото: istock / philip_hens

Сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Алтайскому краю поймали мигранта, который пытался попасть в Россию из Казахстана в товарном поезде, засыпав себя углем. Работники пограничной службы быстро определили, что он не является полезным ископаемым и задержали нарушителя. Информацию об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным SHOT, 34-летний уроженец Казахстана планировал приехать в Россию, чтобы избежать наказания по уголовной статье в своем государства. Мужчина находился в розыске и ему запрещено въезжать в Россию традиционными способами. 

При проверке пограничники на пункте пропуска «Кулунда» обнаружили его под углем. Теперь мужчине грозит до 4 лет заключения за незаконное пересечение государственной границы РФ, только теперь уже в российской тюрьме.

Ранее во Владивостоке третьеклассник устроил поджог военкомата. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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