Россиянин на авто намеренно сбил трех человек возле ночного клуб

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В городе Окуловка Новгородской области водитель намеренно сбил трех человек после ссоры возле ночного клуба, сообщает Следственный комитет по региону.
«По версии следствия, около ночного клуба между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого они начали драться. Затем один из участников потасовки сел в свой автомобиль и начал давить людей. В итоге водитель сбил трёх человек и скрылся с места преступления», - прокомментировали ситуацию следователи.
Инцидент произошел в ночь на 27 августа. Сейчас пострадавшие находятся в больнице с травмами различной степени тяжести.
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