Россиянин написал заявление на мать, потому что та не пускает его на СВО

Your browser does not support HTML5 video.

Зрелищный взрыв произошел на 44-м километре ТКАД.По информации СМИ, из газели начало подтекать машинное масло. Каким образом посреди трассы занялось пламя – пока что неизвестно, однако, на кадрах видно, что машина сперва загорелась, затем вспыхнула, а в итоге взорвалась и разлетелась на мелкие кусочки.К счастью, в момент взрыва внутри никого не было. Водители, проезжавшие мимо, также не пострадали.*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.В российском регионе задержали пропагандиста «Азова»* В Новосибирске сын участника СВО самостоятельно отбился от взрослого мужчины с ножомЗахарова: Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию