Россиянин написал заявление на мать, потому что та не пускает его на СВО

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Житель Ярославской области написал заявление в полицию на свою мать, потому что она не пускает его служить на СВО, сообщает Telegram-канал Mash.
35-летний мужчина работает штукатуром в селе Ярославской области, в армии он не служил, так как имеет проблемы с сердцем.
Однако, когда Россия объявила о начале специальной военной операции, россиян захотел отдать долг Родине. На днях он все же решился пойти в военкомат и заявить о желании стать добровольцем, но не нашел своего паспорта.
Выяснилось, что документ спрятала его мать. Она волнуется за сына и считает, что раз для срочной службы он не подошел, то и на СВО ему делать нечего.
Раздосадованный штукатур пришел в полицию и написал на свою мать заявление.
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Однако, когда Россия объявила о начале специальной военной операции, россиян захотел отдать долг Родине. На днях он все же решился пойти в военкомат и заявить о желании стать добровольцем, но не нашел своего паспорта.
Раздосадованный штукатур пришел в полицию и написал на свою мать заявление.
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Евгения Парфентьева