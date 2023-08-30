Россиянин плеснул бывшей девушке кислотой в лицо из-за ревности

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В городе Усть-Лабинск Краснодарского края задержан мужчин, который облил свою бывшую девушку кислотой из-за ревности, сообщили представители ГУ МВД по региону в своем Telegram-канале.
В местную больницу доставили 21-летнюю девушку, которая заявила, что ее облили кислотой. Медики диагностировали у пострадавшей 30% химического ожога тела, повреждения головы, шеи, груди, верхних конечностей и лица. Девушка также потеряла зрение, сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Бывшего молодого человека пострадавшей, которого и подозревают в совершении этого преступления, задержали. Он признал свою вину.
Девушка рассказала врачам, что бывший возлюбленный неоднократно угрожал ей расправой. Она обращалась в полицию, однако, там на ее заявления не реагировали.
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Евгения Парфентьева