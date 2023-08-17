Россиянин ограбил офис микрозаймов и забыл там паспорт

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Перепуганная женщина отдала грабителю все имеющиеся деньги – пять тысяч рублей. Злоумышленник схватил добычу и поспешно скрылся из офиса. На столе он забыл свой паспорт.
Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия». Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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