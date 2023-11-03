Рецидивист при задержании пытался поджечь себя, сожительницу и полицейских

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В Приморском крае рецидивист пытался поджечь себя, сожительницу и полицейских, когда они пришли задерживать его за грабеж.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, в городе Большой Камень сотрудники полиции приехали задержать 39-летнего Александра, который подозревается в грабеже. Отмечается, что у мужчины богатое криминальное прошлое, россиянин был ранее судим за кражу, грабеж, мошенничество и применение насилия в отношении представителя власти.
Когда мужчина увидел правоохранительные органы, то решил закрыться в квартире со своей сожительницей и стал угрожать всем поджогом.
Сотрудникам полиции все равно удалось попасть внутрь, пресечь попытки неадеквата устроить пожар и обезвредить его. Теперь Александр может оказаться в колонии ещё на 9 лет за новый грабеж, а также незаконное лишение человека свободы.
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Когда мужчина увидел правоохранительные органы, то решил закрыться в квартире со своей сожительницей и стал угрожать всем поджогом.
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Алина Юрчак