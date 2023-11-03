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Рецидивист при задержании пытался поджечь себя, сожительницу и полицейских

В Приморье подозреваемый пытался поджечь себя, сожительницу и полицейских
03 ноября 2023, 09:45
Фото: istock / Dzurag

Фото: istock / Dzurag

В Приморском крае рецидивист пытался поджечь себя, сожительницу и полицейских, когда они пришли задерживать его за грабеж.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, в городе Большой Камень сотрудники полиции приехали задержать 39-летнего Александра, который подозревается в грабеже. Отмечается, что у мужчины богатое криминальное прошлое, россиянин был ранее судим за кражу, грабеж, мошенничество и применение насилия в отношении представителя власти.

Когда мужчина увидел правоохранительные органы, то решил закрыться в квартире со своей сожительницей и стал угрожать всем поджогом.


Сотрудникам полиции все равно удалось попасть внутрь, пресечь попытки неадеквата устроить пожар и обезвредить его. Теперь Александр может оказаться в колонии ещё на 9 лет за новый грабеж, а также незаконное лишение человека свободы.

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#грабёж
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Следователя по делу о стрельбе в школе Казани Избенко арестовали за растрату
03 ноября 2023, 10:09

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Басманный суд Москвы арестовал замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александра Избенко по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает «Ъ».
Сообщается, что Избенко будет отбывать срок до 12 декабря этого года. В постановлении суда уточняется, что задержанный обвиняется в нескольких эпизодах преступлений по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Дело ​было возбуждено 12 октября, спустя несколько недель следователя задержали.

Напомним, Избенко вел дело о расстреле учеников и учителей гимназии № 175 в Казани, который случился в 2021 году. Ильназ Галявиев зашел в учебное заведение и расстрелял школьников и учителей. В тот день погибли 7 детей и 2 взрослых, ранения получили 23 человека. 

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#суд
#смерть
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ЦАХАЛ заявил о ночном бое в секторе Газа
ЦАХАЛ рассказал о продолжительных боях ночью в ходе операции в секторе Газа
03 ноября 2023, 09:25

Фото: istock /e-crow

Армия обороны Израиля заявила о ночном бое с палестинцами в секторе Газа. Информацию сообщает телеграм-канал ЦАХАЛ.

Сообщается, что израильские военнослужащие уничтожили десятки бойцов противоположной стороны. В армии Израиля заявили, что действовали в ответ на обстрел со стороны палестинцев на севере сектора Газа. ЦАХАЛ применяли гранаты, противотанковые ракеты и другие взрывные устройства. Кроме того, отпетые удары наносились с помощью авиации, танков, а также ракет, которые установлены на морском катере.

Отмечается, что количество жертв в Газе превысило 8,8 тысячи человек, также более 22 тысяч получили ранения. В израиле погибло более 1400 человек, включая 20 граждан РФ. Также, по разным оценкам, около 240 пленников могут удерживать ХАМАС.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#хамас
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15-летняя школьница забеременела после изнасилования в гостях у интернет-друга
В Уфе ученица школы забеременела после изнасилования в гостях у интернет-друга
03 ноября 2023, 09:01

Фото: istock / Ridofranz

Уфимец насиловал несовершеннолетнюю, с которой его брат играл вместе в «Майнкрафт». Школьница забеременела и целый месяц жила с насильником и его матерью в одной квартире.

Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, в Уфе задержали 22-летнего парня, который изнасиловал подругу младшего брата, из-за чего она забеременела. Сообщатся, что девочка приехала в город из деревни в Архангельском районе, чтобы ходить на занятия к репетитору по русскому языку.

Она снимала квартиру, а в свободное время играла в онлайн игры, там она познакомилась с ровесником и подружилась с ним. Спустя время он пригласил ее в гости, где она познакомилась со старшим братом интернет-друга. 

Они начали общаться и в один из вечеров, когда она пришла в гости, юноша изнасиловал ее. Пострадавшая не стал никому рассказывать, а мать двух парней внезапно предложила ей переехать к ним. Вскоре стало известно о насилии и мать потребовала расписку от девочки об якобы обоюдном согласии вступления в интимную связь. А через неделю выяснилось, что девчонка беременна.

В отношении парня завели уголовное дело.

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#школьница
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В Петербурге москвичка обварила горячим чаем свою восьмимесячную дочь
03 ноября 2023, 08:34

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге к медикам обратилась 32-детняя москвичка. Она рассказала, что ее восьмимесячная дочь получила сильные термические ожоги.
Женщину и ребенка на скорой помощи доставили в больницу и сразу поместили в реанимационное отделение, сообщает «Фонтанка.ру». Выяснилось, что она с дочкой приехала из Москвы в гости к своим друзьям. Во время чаепития мать случайно опрокинула чашку с горячим чаем прямо на девочку, которую в это время держала у себя на коленях.

Медики диагностировали у ребенка термические ожоги правого предплечья, голени, бедра и груди 2-3 степени. Всего поражено около 10% тела. Врачи оценивают состояние малышки как крайне тяжелое. Матери, находящейся в шоковом состоянии, оказывают помощь психологи.

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Глава треш-блогеров Турал Мамедов задержан
«Ъ»: в Азербайджане задержали лидера группировки, избивавшей жителей Петербурга
03 ноября 2023, 07:05

Фото: istock / choochart choochaikupt

В Азербайджане задержали подозреваемого в организации нападений на прохожих в Санкт-Петербурге Турал Мамедов. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на главу азербайджанской диаспоры в Северной столице Вагифа Мамишева.

Как сообщает собеседник агентства, Мамедова выдадут РФ после того, как уладят все процессуальные вопросы.

«Его арестовали. Он находится в полиции. Вы должны понимать, что есть процедура. Никто так просто по звонку не может выдать человека. Запрос на выдачу уже есть, и он одобрен», – заявил Мамишев.
Напомним, что ранее на Мамедова возбудили уголовное дело в связи с регулярными нападениями на прохожих. В середине октября в Сети опубликовали видео, на котором несколько мужчин нападает на случайных прохожих на улицах Санкт-Петербурга, а также избивает их и оскорбляет.

Ранее Мамедов находился в международном розыске, в скором времени его депортируют в РФ по запросу российских властей в соответствии с конвенцией.

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#дело
#уголовное дело
#видео
#рф
#избиение
#задержание
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War Zone: Боец ХАМАС совершил «сумасшедший» подрыв израильского танка «Меркава»
War Zone: Боец ХАМАС заложил бомбу в израильский танк «Меркава»
03 ноября 2023, 03:09

Фото: iStock/e-crow

Обозреватель Говард Альтман заявил, что боец ХАМАС в ходе столкновения в районе Газы Зайтун совершил «сумасшедший рывок» и «заложил бомбу» в израильский танк «Меркава». Об этом пишет The War Zone.
В публикации говорится, что на видео с нашлемной камеры, распространённое в социальных сетях, запечатлено, как боец ХАМАС вылезает из подземного укрытия и закладывает бомбу в «Меркаву». После этого ему удалось отбежать и выстрелить из гранатомета по танку.

«Боец совершает сумасшедший девятисекундный рывок к танку и устанавливает самодельное взрывное устройство, сделанное из реактивной гранаты от РПГ, на корпус танка рядом с задней частью его башни", — прокомментировал кадры Говард Альтман.



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#сша
#операция
#израиль
#военные
#камеры
#видео
#кадры
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Полуторагодовалый ребенок погиб в результате падения с лестницы в Иркутской области
03 ноября 2023, 00:54

Фото: istockphoto/Apriori1

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области Анатолию Ситникову предоставить информацию о продвижении уголовного расследования, связанного со случаем неосторожного причинения смерти ребенку. Об этом сообщили в официальном канале Следственного комитета Российской Федерации в Telegram 2 ноября.
По информации ведомства, в настоящее время следственные органы Следственного комитета России по Иркутской области расследуют уголовное дело, в рамках которого рассматривается вопрос о возможном преступлении, предусмотренном статьей 109 частью 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности).

Трагическое событие произошло 25 октября 2023 года, когда полуторагодовалый малыш случайно упал с лестницы, получив травмы при падении. Ребенка немедленно доставили в медицинское учреждение, где ему была поставлена диагноз черепно-мозговой травмы. Несмотря на усилия врачей, на следующий день ребенок скончался.

Анатолий Ситников получил указание регулярно информировать о ходе расследования и о любых новых фактах, связанных с данным делом.

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#диагноз
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Беспилотники атаковали американскую военную базу на севере Ирака
РИА Новости: БПЛА атаковали американскую военную базу Харир на севере Ирака
03 ноября 2023, 00:44

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Американская военная база Харир, расположенная в Эрбиле на севере Ирака, стала объектом атаки двух беспилотников, передает РИА Новости со ссылкой на источник в вооруженных силах Ирака.
Отмечается, что данные о возможных пострадавших в результате инцидента пока отсутствуют.

Представитель Пентагона ранее сообщил журналистам, что американские военные столкнулись с 23 атаками в Ираке и Сирии, использующими беспилотники и ракеты, за последние две недели.

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#сша
#эксперт
#военные
#данные
#ракеты
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В Харькове прогремел взрыв
«Страна.ua: В Харькове прогремел взрыв
02 ноября 2023, 23:28

Фото: iStock/3sbworld

Вечером 2 ноября в Харькове произошёл взрыв. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
В настоящее время подробности происшествия не приводятся. Местные власти не давали комментариев касательно ситуации.

Сейчас воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.

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