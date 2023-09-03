Россиянин пытался провезти кокаин в рюкзаке из Эстонии в Ленинградскую область

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Два килограмма смеси с кокаином пытался провезти в рюкзаке россиянин из Эстонии в Ленинградскую область. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В рюкзаке преступника обнаружили два чёрных свёртка с неизвестным порошком. По результатам экспертизы выяснилось, что в порошковой смеси есть кокаин. Возбуждено уголовное дело.
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