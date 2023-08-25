Россиянин пытался сбежать на Украину, чтобы вступить в ВСУ

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Жителя Калининградской области осудили за государственную измену, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, мужчина пытался сбежать на Украину через Белгородскую область, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил Украины. 56-летний выехал из своего СНТ «Голубево» под Калининградом и добрался до района Шебекино. Однако, его удалось задержать еще до того, как он добрался до границы.
Выяснилось, что он является гражданином России, но родился в Житомирской области Украины.
На задержанного возбудили уголовное дело по статье «Госизмена», сейчас с ним работают следователи.
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Выяснилось, что он является гражданином России, но родился в Житомирской области Украины.
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Евгения Парфентьева