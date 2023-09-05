Россиянин пытался сжечь жену заживо из-за ревности

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Житель города Ростов Ярославской область пытался заживо сжечь жену из-за ревности, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, вечером 4 сентября 44-летний супруг сильно поссорился со своей 36-летней женой.
В результате ссоры, женщина заявила, что хочет разойтись с ним, тогда муж стал угрожать ей, а в итоге сказал, что, в таком случае, она не достанется никому. Супруг схватил канистру с бензином, вылил его на голову жены и поджег.
К счастью, огонь удалось быстро потушить, женщина самостоятельно обратилась в местную больницу, где у нее диагностировали ожоги головы, ушей и рук. От госпитализации пострадавшая отказалась.
Дома у супругов провели обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты бита, канистра и остатки волос. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
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В результате ссоры, женщина заявила, что хочет разойтись с ним, тогда муж стал угрожать ей, а в итоге сказал, что, в таком случае, она не достанется никому. Супруг схватил канистру с бензином, вылил его на голову жены и поджег.
Дома у супругов провели обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты бита, канистра и остатки волос. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
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Евгения Парфентьева