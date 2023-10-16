Россиянин пытался украсть водку, но сотрудники магазина задержали его петардой

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Житель Екатеринбурга попытался украсть из магазина бутылку водки, однако, воровство предотвратили сотрудники с помощью кулаков и петарды, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, вопиющая кража едва не произошла на Педагогической улице уральской столицы в магазине «Красное&Белое».
Непутевый вор аккуратно прошелся мимо стендов с алкоголем, взял бутылку водки и ловко спрятал ее под пальто. Однако, это заметили 29-летний администратор, который сам семь лет назад был осужден за кражу, и 24-летний продавец.
Они ринулись вслед за воришкой и смогли задержать его на улице. Завязалась словесная перепалка, плавно перетекшая в драку. В результате, продавец винно-водочных изделий не выдержал, и, чтобы утихомирить правонарушителя, бросила ему под ноги петарду «Корсар-12».
Полицию вызвали местные жители, услышавшие звуки драки и разорвавшейся петарды.
Прибывшие на место происшествия экстренные службы оказали медицинскую помощь вору и отпустили его. А вот двух борцов за справедливость из «Красное&Белое» задержали и отвезли в отдел, где составили протокол за мелкое хулиганство.
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Непутевый вор аккуратно прошелся мимо стендов с алкоголем, взял бутылку водки и ловко спрятал ее под пальто. Однако, это заметили 29-летний администратор, который сам семь лет назад был осужден за кражу, и 24-летний продавец.
Полицию вызвали местные жители, услышавшие звуки драки и разорвавшейся петарды.
Прибывшие на место происшествия экстренные службы оказали медицинскую помощь вору и отпустили его. А вот двух борцов за справедливость из «Красное&Белое» задержали и отвезли в отдел, где составили протокол за мелкое хулиганство.
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Евгения Парфентьева