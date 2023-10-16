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Россиянин пытался украсть водку, но сотрудники магазина задержали его петардой

16 октября 2023, 20:38
Фото: iStock/bhofack2

Фото: iStock/bhofack2

Житель Екатеринбурга попытался украсть из магазина бутылку водки, однако, воровство предотвратили сотрудники с помощью кулаков и петарды, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, вопиющая кража едва не произошла на Педагогической улице уральской столицы в магазине «Красное&Белое».

Непутевый вор аккуратно прошелся мимо стендов с алкоголем, взял бутылку водки и ловко спрятал ее под пальто. Однако, это заметили 29-летний администратор, который сам семь лет назад был осужден за кражу, и 24-летний продавец.


Они ринулись вслед за воришкой и смогли задержать его на улице. Завязалась словесная перепалка, плавно перетекшая в драку. В результате, продавец винно-водочных изделий не выдержал, и, чтобы утихомирить правонарушителя, бросила ему под ноги петарду «Корсар-12».

Полицию вызвали местные жители, услышавшие звуки драки и разорвавшейся петарды.

Прибывшие на место происшествия экстренные службы оказали медицинскую помощь вору и отпустили его. А вот двух борцов за справедливость из «Красное&Белое» задержали и отвезли в отдел, где составили протокол за мелкое хулиганство.

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В Испании задержали мужчину, напавшего на людей с криком «Аллах велик»
16 октября 2023, 21:20

Фото: iStock/Shutter2U

В Испании задержали мужчину, который напал на людей с мачете и кричал «Аллах велик». Об этом сообщает агентство EFE.
Уточняется, что инцидент случился в провинции Барселона. Мужчина напал на прохожих. В результате два человека получили ранения от ножа, который был в руке у нападавшего. Также отмечается, что мужчина повредил несколько автомобилей. 

По информации издания задержанный имеет проблемы с психикой. Его действия не рассматриваются полицией как спланированный теракт.

Также отмечается, что задержанный родом из Марокко. 

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 18-летнего выходца из Азербайджана, который вместе со своими подельниками избивал прохожих в городе. Банда называла себя «азербайджанской мафией». Подельник задержанного в настоящее время находится в розыске. Делом занимается Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. 

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#испания
#происшествие
#нападение
#задержание
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Минздрав Палестины: Более тысячи человек могут находиться под завалами в Газе
16 октября 2023, 21:11

Фото: iStock/MagioreStock

Под завалами разрушенных в результате ударов Израиля домов могут находиться более тысячи человек, об этом во время пресс-конференции заявил представитель отделения министерства здравоохранения в секторе Газа Ашраф аль-Кудра.
«Соответствующие органы зафиксировали около 1,2 тысячи сообщений о пропаже людей под завалами домов, в том числе около 500 сообщений о пропаже детей, и мы надеемся, что некоторые из них еще живы», - прокомментировал ситуацию аль-Кудра.

Он также раскрыл последние данные о жертвах израильских бомбежек. 2778 жителей Палестины погибли, 9938 получили ранения разной степени тяжести. 
 
Напомним, по данным палестинского Минздрава, уже 2450 человек погибли. Также сообщалось о 9 тысячах пострадавших.

Ранее помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия выступает за прекращения огня между Израилем и Палестиной и мирное урегулирование конфликта.

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#палестина
#сектор газа
#погибшие
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Суд дал 11 лет волгоградцу, который убил соседа и собирался съесть его ягодицу
16 октября 2023, 20:51

Фото: iStock/LemonSeed

В Волгограде суд вынес приговор мужчине, который убил своего приятеля, а затем собирался съесть его ягодицу, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.
Как рассказали в суде, 7 января житель Волгограда вместе со своей девушкой и приятелем распивал спиртные напитки. В определенный момент, женщина ушла, оставив мужчин наедине. Заревновав, мужчина накинулся на своего друга с ножом и нанес ему более 40 ударов. В результате, собутыльник осужденного скончался. Но на этом убийца не остановился. Он отрезал кусочек ягодицы покойного друга и собирался его съесть. 

После этого, волгоградец также устроил погром в квартире убитого.

Отмечается, что в суде он пытался оправдать свои поступке состоянием алкогольного опьянения.

Однако, Краснооктябрьский районный суд Волгограда все же признал его виновным в убийстве и порче имущества, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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#суд
#наказание
#мужчина
#алкоголь
#убийство
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Молодой человек изнасиловал 15-летнюю девочку в примерочной торгового центра
16 октября 2023, 20:49

Фото: iStock/Nina Calykh

18-летний молодой человек изнасиловал 15-летнюю девочку в примерочной московского торгового центра. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что девушка и молодой человек познакомились 10 октября в соцсетях и сразу же договорились о встрече. Они отправились в ресторан в одном из ТЦ Москвы. Парень предложил девушке зайти в магазин одежды, где изнасиловал её в примерочной. 

Девочка рассказала о случившемся лишь через несколько дней, после чего её отец подал заявление в полицию. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. 

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге одноклубники изнасиловали 12-летнего хоккеиста. 

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#тц
#москва
#насилие
#подросток
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Кинологи Росгвардии предотвратили теракт в ЛНР
Кинологи Росгвардии обнаружили СВУ на дне авто, тем самым предотвратив теракт
16 октября 2023, 19:47

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Кинологи Росгвардии предотвратили попытку совершения террористического акта на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом пресс-служба ведомства сообщила «Ленте.ру».
Уточняется, что в понедельник, 16 октября, сотрудники Росгвардии досматривали автомобили и на днище одно из них розыскная собака обнаружила самодельное взрывное устройство. Оно было изготовлено с взрывателем иностранного производства. Также составляющими были три килограмма тротила и один килограмм пластида. 

Сотрудники Росгвардии задержали водителя автомобиля и его пассажира. Они будут переданы в полицию для выяснения обстоятельств и причин случившегося.

Заминированное транспортное средство было перевезено на безопасное расстояние. Взрывное устройство, прикреплённое к днищу авто, было уничтожено представителями ФСБ.

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#лнр
#теракт
#автомобиль
#росгвардия
#взрывчатка
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Жительница Костромы задержала курьера мошенников и сдала полиции
16 октября 2023, 19:40

Фото: istockphoto/Diy13

Жительница Костромы самостоятельно задержала курьера телефонных мошенников и удерживала его до приезда полицейских. Таким образом она не позволила аферистам обмануть 76-летнюю бабушку мужа.
Поначалу ситуация складывалась достаточно стандартно и благоприятно для жуликов. Один из них позвонил 76-летней женщине, представился врачом и сказал, что ее родственница стала виновницей ДТП. Затем трубку взял якобы полицейский и сказал, что можно уладить дело за 900 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась отдать деньги, но у нее было только 100 тысяч. Мошенники согласились для начала и на эту сумму.

А вот далее ситуация отклонилась от привычной схемы. Дело в том, что в подъезд вместе с молодым человеком, который должен был забрать пакет с деньгами, вошла та самая якобы виновница ДТП. Она уже знала, что бабушку мужа пытаются обмануть, поэтому просто закрыла на стопор дверь в парадную и вызвала правоохранителей. Правоохранители поблагодарили молодую женщину за сообразительность и мужество.

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#мошенники
#пенсионерка
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Три человека пострадали при столкновения ритуальной маршрутки с автобусом
16 октября 2023, 19:25

Фото: iStock/Motortion

В Мытищах ритуальная маршрутка столкнулась с микроавтобусом, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, ДТП произошло вечером 16 октября на Осташковском шоссе неподалеку от мемориального кладбища. 

В момент столкновения в рейсовом автобусе находились семь человек, а в ритуальной маршрутке - только водитель. 

В результате, с места аварии госпитализировали трех человек.

Степень тяжести пострадавших и причины аварии устанавливаются. 

Ранее в единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонила мать пятимесячного ребёнка, который оказался закрытым в припаркованной машине. Инцидент произошёл в городском округе Солнечногорск Московской области. Спасателям удалось успешно освободить малыша.

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#пострадавшие
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СК: В Грозном двое детей насмерть отравились неизвестным веществом
16 октября 2023, 19:07

Фото: iStock/izzzy71

Двое детей в Грозном попали в больницу с отравлением и вскоре скончались, об этом сообщили в Следственном комитете по Чеченской Республике.
«Вечером 15 октября 2023 года в медицинское учреждение были доставлены восьмилетняя девочка и ее пятилетний брат с признаками отравления неясной этиологии. Через несколько часов дети скончались в реанимационном отделении больницы», - прокомментировали ситуацию в СК.

В настоящий момент следователи проводят проверку по факту смерти двух малолетних детей и выясняют, чем именно насмерть отравились брат с сестрой. Назначено судебно-медицинская экспертиза. 

Ранее в Санкт-Петербурге мать напоила ребенка йодом, перепутав его с сиропом от кашля. В результате, мальчика доставили в больницу с химическим ожогом пищевода в состоянии средней степени тяжести.

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#чечня
#дети
#отравление
#смерть
#следственный комитет
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В Германии сторонники ХАМАС массово уничтожают израильские флаги
Bild: в Германии сторонники ХАМАС срывают, крадут и повреждают флаги Израиля
16 октября 2023, 18:50

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В городах Германии массово срывают флаги Израиля, размещённые на зданиях госучреждений в знак солидарности. Об этом сообщает издание Bild.
Издание приводит как минимум семь случаев, когда жители Германии, недовольные поддержкой Израиля, срывали, крали и повреждали израильские флаги. Такие инциденты происходят с разных городах по всей стране.

Также были случаи, например в Ахене и Майнце, когда граждане срывали флаги и публично сжигали их. В Мюнстере группа людей также публично порвала флаг.

Ранее стало известно, что дома, в которых проживают евреи, были помечены Звездой Давида. Однако сторонники Палестины обливали краской эти символы, поэтому власти рекомендовали избегать ношения иудейских символов и размещения их на своих домах. 

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#израиль
#палестина
#германия
#флаг
#вандализм
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