Россиянин поджег соседа из огнемета и ранил женщину гарпуном

Фото: Фотобанк Московской области
Инцидент произошел в поселке Трудовом, где проводилась работа по выявлению факта хищения электроэнергии, так как электрокабель выкопал экскаватор. Одного из местных жителей это разозлило, и он опалил соседа самодельным огнеметом. Пока к месту происшествия ехала скорая помощь, мужчина ранил гарпуном женщину.
«Прокуратура Советского района города Владивостока признала законным возбуждение по данному факту уголовного дела по ч. 3 ст. 30 пп. «а», «д», «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). В настоящее время как пострадавшие, так и нападавший находятся в медицинской организации, им оказывается медицинская помощь», — цитирует издание слова прокурора Приморского края по взаимодействию со средствами массовой информации Дарьи Каштановой.
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