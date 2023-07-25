Россиянин погиб в перевернувшемся грузовике на Алтае

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По дороге к Каракольским озерам на Алтае опрокинулся грузовик с туристами, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
По информации ведомства, группа туристом в составе 15 человек направлялась к Каракольским озерам в кузове грузовика. При этом, дорога, по которой проезжали туристы – крайне труднодоступная. По ней можно проехать только на технике высокой проходимости.
По предварительной информации, один человек погиб, еще трое пострадали.
На помощь к туристам выдвигается борт Ми-8, а также волонтеры «Алтай вояж».
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Евгения Парфентьева