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Россиянин погиб в перевернувшемся грузовике на Алтае

МЧС: В Республике Алтай перевернулся грузовик с туристами
25 июля 2023, 08:28

Фото: iStock/Chalabala

По дороге к Каракольским озерам на Алтае опрокинулся грузовик с туристами, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
По информации ведомства, группа туристом в составе 15 человек направлялась к Каракольским озерам в кузове грузовика. При этом, дорога, по которой проезжали туристы – крайне труднодоступная. По ней можно проехать только на технике высокой проходимости.

По предварительной информации, один человек погиб, еще трое пострадали.


На помощь к туристам выдвигается борт Ми-8, а также волонтеры «Алтай вояж».

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#Алтай
#Туристы
#МЧС
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В Татарстане прогремел мощный взрыв газа
Два человека пострадали в результате взрыва газа в Татарстане
25 июля 2023, 07:45

Фото: iStock/Leonid Ikan

В одном из многоквартирных домов Нижнекамска прогремел мощный взрыв газа, момент происшествия публикует у себя Telegram-канал SHOT.
Взрыв раздался рано утром 25 июля. Известно, что подорвалась газовоздушная смесь в квартире на первом этаже. О причинах взрыва пока ничего не сообщается.  

У многоэтажки повреждены несущие конструкции, из окон некоторых квартир вылетели стекла.  

По информации «РЕН ТВ», два человека пострадали, еще восемь благополучно выбрались из разрушенного здания.  

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, дополнительные обстоятельства взрыва устанавливаются.  

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#Нижнекамск
#Взрыв газа
#Спасатели
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В США мужчина прикинулся школьником ради секса с несовершеннолетними
Fox News: 26-летний американец прикинулся подростком ради секса с несовершеннолетними и попал в тюрьму
25 июля 2023, 06:43

Фото: iStock/RuslanKaln

В США 26-летний мужчина попал в тюрьму после того, как прикинулся подростком и отправился в школу ради секса с несовершеннолетними. Об этом пишет Fox News.
Жителю города Линкольн Закари Шейху были предъявлены три обвинения в сексуальных преступлениях. Следствие выяснило, что в 2022-2023 учебном году американец поступил в одну из школ штата Небраска под видом 17-летнего Зака Хесса. После первого семестра мужчина перевелся в другую школу, однако в середине июля его арестовали.

Шейх посещал школьные занятия в течение 54 дней и «вступал в сексуальные контакты» с другими подростками.

«Позже было установлено, что он окончил государственную школу Линкольна в 2015-м», — цитирует издание текст полицейского отчета.

Американцу 21 июля были предъявлены одно обвинение сексуальной эксплуатации малолетнего, еще два — в незаконных сексуальных действиях с использованием электронных средств и одно — в сексуальной эксплуатации малолетнего.

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#США
#мужчина
#школьники
#секс
#арест
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В районе Курильских островов произошло землетрясение
РИА Новости: В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0
25 июля 2023, 05:55

Фото: iStock/LARISA DUKA

В районе Курильских островов во вторник, 25 июля, сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на островной филиал Единой Геофизической службы РАН.
«Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник в 12:36 (04:36 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 141 километре южнее необитаемого курильского острова Онекотан», — цитирует агентство слова начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой.

Отмечается, что очаг подземных толчков находился на глубине 26 км. В близлежащих населенных пунктах землетрясение не ощущалось.

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#землетрясение
#Курильские острова
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В Нижегородской области охранник свалки избил журналиста
СК РФ: В Нижегородской области охранник свалки избил телеоператора
25 июля 2023, 03:36

Фото: iStock/Chalabala

В Нижегородской области охранник свалки в Арзамасском районе избил журналиста, приехавшего для съемки репортажа.
«21 июля, находясь на территории сбора твердых коммунальных отходов, охранник применил насилие в отношении телеоператора во время записи сюжета о нарушении норм экологии на свалке, причинив ему телесные повреждения», — цитирует РЕН ТВ заявление пресс-службы областного СУ СК РФ.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием».

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#Нижегородская область
#охранник
#журналист
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Учительница избежала тюрьмы за секс с 16-летним подростком благодаря беременности
Daily Star: Совратившая ученика преподавательница избежала тюрьмы благодаря беременности
25 июля 2023, 02:58

Фото: iStock/puhimec

В Австралии учительница, совратившая 16-летнего ученика, избежала тюрьмы благодаря беременности и психическим проблемам. Об этом пишет Daily Star.
Моника Оомс из штата Виктория попала под суд за роман со школьником в августе 2022 года. Установлено, что 31-летняя учительница несколько раз занималась сексом с подростком в своем автомобиле. Ради этих свиданий мальчик в тайне покидал дом.

Оомс признала свою вину и могла получить до 10 лет тюрьмы, однако суд принял во внимание «хрупкое психическое состояние» женщины и приговорил ее к четырем годам общественного надзора и общественным работам. Решение было обжаловано прокуратурой, но вскоре выяснилось, что Моника Оомс находится в положении.

По словам адвоката учительницы, апелляцию перенесли на неопределенный срок, а реального тюремного срока Оомс уже не получит.

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#учительница
#подросток
#секс
#беременность
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В Кронштадте перевернулась лодка, один человек погиб
СК: В Санкт-Петербурге возле Кронштадта перевернулась лодка, один человек погиб
25 июля 2023, 02:47

Фото: iStock/Olga Bryukhova

В Кронштадте на одном из водных объектов перевернулась лодка с шестью пассажирами, один из них погиб. Об этом сообщается в Телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
«Вечером 24 июля поступило сообщение о том, что в районе дамбы возле города Кронштадт перевернулась лодка, на борту которой находилось шесть человек. По предварительной информации, все люди извлечены из воды, один человек погиб», — говорится в публикации.

В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты и следователи. Все пассажиры перевернувшегося судна извлечены из воды. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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#Кронштадт
#лодка
#погибший
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В Киеве и восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу
25 июля 2023, 02:26

Фото: iStock/Nataliia Shcherbyna

В ряде регионов Украины, включая Киев и Киевскую область, объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Уточняется, что воздушная тревога прозвучала в Кировоградской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Одесской и Черкасской областях.

Тревогу также объявили в районах Херсонской и Запорожской областей, подконтрольных Киеву.

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#Украина
#воздушная тревога
#Киев
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В Черкассах и Кировограде прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Черкассах и Кировограде
25 июля 2023, 02:20

Фото: iStock/Vasylchenko

В Черкассах и Кировограде прогремели взрывы. Об этом сообщает Телеграм-канал «Военная хроника».
«В последний момент «Герани» поменяли траекторию полёта и начали атаковать цели», — говорится в публикации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#Кировоград
#Черкассы
#взрыв
#Украина
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В Саратовской области в ДТП с лошадью погиб человек
В Саратовской области минивэн столкнулся с лошадью, погибла женщина
24 июля 2023, 23:25

Фото: Фотобанк Московской области

В Саратовской области минивэн на дороге врезался в лошадь. В результате ДТП один человек погиб, шесть пострадали, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управлении ГИБДД.
Уточняется, что ДТП произошло в 22:45 (21:45 по московскому времени) на автодороге неподалеку от поселка Столяры Озинского района.

«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Lada Largus, в пути следования допустил наезд на животное — лошадь. В результате ДТП женщина 1971 года рождения погибла, водитель и пять пассажиров доставлены в медучреждение», — цитирует агентство сообщение пресс-службы управления.

В ГИБДД добавила, что в результате столкновения лошадь погибла.

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