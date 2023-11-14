Россиянин получил шесть лет за порчу плакатов с героями СВО

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В Тольятти суд назначил 6 лет колонии общего режима 46-летнему мужчине, который вместе с несовершеннолетним сыном неоднократно портил плакаты с героями специальной военной операции. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на СКР по Самарской области.
По данным следствия, в 2022 году в Тольятти мужчина несколько раз портил плакаты с фотографиями российских военных, проявивших героизм в ходе спецоперации на Украине.
Мужчина признан виновным по статьям 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»), 214 («Вандализм») и 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») УК РФ. Приговор вступил в силу.
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