Россиянин получил штраф из-за разговора на украинском языке на боевом посту

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В Москве сотрудника охраны на транспорте оштрафовали за разговор на украинском языке. В это время он находился на боевом посту. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сообщается, что в правоохранительные органы поступило заявление от командира роты противодействия БПЛА. Он услышал, как сотрудник, который стоял на боевом посту, разговаривал по телефону на украинском языке.
В ходе проверки сотрудники полиции вышли на 24-летнего Владислава Р. из подмосковного Дедовска. На него оформили административный протокол за мелкое хулиганство. Ему грозит штраф или арест на 15 суток.
Напомним, ранее сообщалось, что сыктывкарский городской суд Республики Коми заключил по стражу главу МР «Печора» Валерия Серова, который задержан по подозрению в коррупции.
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В ходе проверки сотрудники полиции вышли на 24-летнего Владислава Р. из подмосковного Дедовска. На него оформили административный протокол за мелкое хулиганство. Ему грозит штраф или арест на 15 суток.
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Екатерина Коршунова