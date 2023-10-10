Россиянин попал под поезд, отряхнулся и пошел дальше

Фото: istockphoto / Sergei Ramiltsev
Житель Приморского края попал под поезд на железнодорожных путях в Смоляниново, встал, отряхнулся и пошел дальше.
Инцидент с россиянином попало на видео, соответствующие кадры опубликовал телеграм -канал «Новости Приморья. Владивосток».
На кадрах видно, как пострадавший следует в сторону путей, по которым ехал поезд. В какой-то момент его сбивает локомотив. Россиянин упал, но затем поднялся и ушел. Состав после инцидента останавливается, машинист пытается догнать пострадавшего.
Информации о его текущем состоянии не поступало. По факту инцидента была организована проверка.
Подобное происшествие сулчилось в Ленинградской области, поезд сбил мигранта на велосипеде. Известно, что машинист поезда подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезд состава предотвратить не получилось. Мужчина выжил, он был госпитализирован.
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На кадрах видно, как пострадавший следует в сторону путей, по которым ехал поезд. В какой-то момент его сбивает локомотив. Россиянин упал, но затем поднялся и ушел. Состав после инцидента останавливается, машинист пытается догнать пострадавшего.
Подобное происшествие сулчилось в Ленинградской области, поезд сбил мигранта на велосипеде. Известно, что машинист поезда подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезд состава предотвратить не получилось. Мужчина выжил, он был госпитализирован.
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Дана Игумнова