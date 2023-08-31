Россиянин посадил сына на цепь за плохое поведение

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В отношении отца возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». Отмечается, что он признал свою вину и сотрудничал со следствием.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении СК.
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