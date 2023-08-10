Россиянин предстанет перед судом за ограбление, похищение и изнасилование женщины

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Жителя Омска будут судить за ограбление, похищение и изнасилование женщины, сообщили представители Следственного комитета по региону.
По информации следствия, 4 марта 2022 года 40-летний подозреваемый пришел в квартиру к женщине чтобы оформить договор о покупке автомобиля. Там, угрожая ей предметом, похожим на пистолет, он забрал у нее все украшения, телефон, деньги, затем отвел в гараж, где заставил подписать договор о продаже авто, а затем запер в погребе.
Утром он забрал ее из погреба, вывез в лес и изнасиловал. После он отпустил женщину и поехал продавать машину. Однако, покупатели усомнились в законности сделки и написали на него заявление в полицию. Заявление пришла писать и пострадавшая женщина.
Ранее судимого мужчину задержали. Гособвинение требует для него 17 лет лишения свободы.
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Утром он забрал ее из погреба, вывез в лес и изнасиловал. После он отпустил женщину и поехал продавать машину. Однако, покупатели усомнились в законности сделки и написали на него заявление в полицию. Заявление пришла писать и пострадавшая женщина.
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Евгения Парфентьева