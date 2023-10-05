Россиянин пронёс крысу в самолет, спрятав её в трусы

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Пассажир «Победы» пронёс в самолет крысу, спрятав ее в трусы, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, мужчина летел рейсом Москва — Минеральные Воды. Перевозка крыс на борту самолета строго запрещена, однако, россиянин не захотел расставаться со своим домашним грызуном и решил провезти его в трусах.
В момент полета мужчина решил дать крысе подышать, достал её из трусов, и тогда нелегального пассажира заметила стюардесса.
Информацию о грызуне передали в принимающий аэропорт Минеральных вод, поэтому, по прилёту мужчину уже ожидали полицейские. Сперва он попытался скрыть факт наличия питомца, однако, полиция все же смогла найти его спрятанного маленького друга.
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В момент полета мужчина решил дать крысе подышать, достал её из трусов, и тогда нелегального пассажира заметила стюардесса.
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Евгения Парфентьева