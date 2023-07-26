Россиянин пытался сбыть поддельные купюры на 25 миллионов рублей

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В селе Нижний Ольшанец Белгородской области 37-летний мужчина решил не печалиться из-за курса рубля и напечатал поддельных денег на 25 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.
В мае россиянин закупился необходимой техникой для изготовления фальшивых денег. Прямо в своей квартире он печатал пятитысячные купюры, на которые, с помощью специального оборудования, наносил защитную пленку и водяные знаки.
В результате, предприимчивый мужчина напечатал 25 миллионов рублей и решил их сбыть. Однако, его быстро поймали, а все изготовленные деньги изъяли.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Изготовление , хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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В результате, предприимчивый мужчина напечатал 25 миллионов рублей и решил их сбыть. Однако, его быстро поймали, а все изготовленные деньги изъяли.
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Евгения Парфентьева