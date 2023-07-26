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Россиянин пытался сбыть поддельные купюры на 25 миллионов рублей

Житель Белгородской области напечатал 25 миллионов поддельных рублей
26 июля 2023, 14:31

Фото: iStock/Azovsky

В селе Нижний Ольшанец Белгородской области 37-летний мужчина решил не печалиться из-за курса рубля и напечатал поддельных денег на 25 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.
В мае россиянин закупился необходимой техникой для изготовления фальшивых денег. Прямо в своей квартире он печатал пятитысячные купюры, на которые, с помощью специального оборудования, наносил защитную пленку и водяные знаки.

В результате, предприимчивый мужчина напечатал 25 миллионов рублей и решил их сбыть. Однако, его быстро поймали, а все изготовленные деньги изъяли.


На мужчину завели уголовное дело по статье «Изготовление , хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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#Белгородская область
#Фальшивые купюры
#Уголовное дело
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Пожилой мигрант изнасиловал школьницу из Подмосковья
СК: В Раменском задержали пожилого мигранта за надругательство над девятилетней девочкой
26 июля 2023, 14:19

Фото: iStock/juriskraulis

Правоохранительные органы задержали 60-летнего мигранта по подозрению в изнасиловании школьницы из подмосковного Раменского, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
Жертвой извращенца стала девятилетняя девочка. После того, как о происшествии стало известно правоохранителям – они провели рейды по местам проживания мигрантов. Несколько нелегально проживающих на территории России лиц задержали, теперь их ждет депортация.  

Полиции удалось схватить и подозреваемого по делу об изнасиловании школьницы. На мужчину возбудили уголовное дело за «Совершение сексуальных действий в отношении лица, не достигшего 14 лет», и вскоре изберут для него меру пресечения.  

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#Раменское
#Педофил
#Мигрант
#Изнасилование
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На Кубани двухлетняя девочка умерла от удара током при выходе из бассейна
26 июля 2023, 14:18

Фото: iStock/maxim4e4ek

На Кубани двухлетнюю девочку ударило током при выходе из бассейна в гостинице, ребенок скончался. Об этом сообщает Следственный Комитет России.
ЧП произошло в станице Новомышастовская Красноармейского района.

«По данным следствия, в воскресенье в гостиничный комплекс в станице Новомышастовской приехала семья из Краснодара. Вечером девочка выбежала из бассейна на газон и получила электрический разряд от неизолированного провода», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что врачи скорой помощи не смогли спасти ребенка, девочка скончалась на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело, фигуранткой которого стала 48-летняя предпринимательница. Она обвиняется, которая отвечала за предоставление услуг в данной гостинице. Следователями назначен полный комплекс судебных экспертиз. Кроме того, привлечены технические специалисты.

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#ток
#удар током
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В Тульской области медведь напал на женщину с ребенком
В Алексине медведь травмировал женщину и ребенка, которые слишком близко подошли к вольеру
26 июля 2023, 14:04

Фото: iStock/JNevitt

В городе Алексин Тульской области медведь поранил женщину и ребенка, которые слишком близко подошли к его вольеру на зооферме, Следственный комитет по региону в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел 23 июля. 27-летняя женщина прогуливалась по зооферме со своим маленьким ребенком. Когда они подошли к вольеру с медведем, то животное просунуло лапу сквозь решетку и ударило ей зрителей.  

Пострадавшим пришлось обратиться за медицинской помощью, однако, к счастью, их жизням ничего не угрожает.  

Выяснилось, что у вольера, в котором содержится дикое животное, нет необходимых ограждений.  

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг ненадлежащего качества».

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#Алексин
#Медведь
#Зооферма
#СК РФ
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Приговор Илье Сачкову обжалуют
Адвокат Сачкова Афанасьев собирается обжаловать приговор
26 июля 2023, 13:34

Фото: iStock/Kanizphoto

Защита будет обжаловать приговор, который Мосгорсуд вынес основателю Group-IB Илье Сачкову, заявил его адвокат Сергей Афанасьев в интервью «РИА Новости».
«Мы будем обжаловать», - прокомментировать ситуацию адвокат.  

Напомним, Сачкова признали виновным по статье «Госизмена». По версии обвинения, в 2011 году Сачков передал иностранной разведке секретные данные, которые нанесли репутационный ущерб национальным интересам России.

Отметим, что все материалы по делу Сачкова содержатся в строжайшем секрете, поскольку в них содержатся ​данные разведывательных служб.

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*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

#Сачков
#Госизмена
#Афанасьев
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Илье Сачкову вынесли окончательный приговор
Основателя Group-IB Сачкова приговорили к 14 годам лишения свободы
26 июля 2023, 13:27

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Мосгорсуд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам лишения свободы, сообщает «ТАСС».
Сачкова признали виновным по статье «Госизмена», а также обязали выплатить штраф размером в 500 тысяч рублей.  

Предпринимателя заключили под стражу в сентябре 2021 года. По версии обвинения, в 2011 году Сачков передал иностранной разведке секретные данные, которые нанесли репутационный ущерб национальным интересам России. Позже эти сведения оказались в руках американского ФБР.  Отмечается, что свою вину осужденный так и не признал.  

Прокурор просил назначить Сачкову наказание в 18 лет лишения свободы, однако, суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.  

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#Сачков
#Госизмена
#Мосгорсуд
#Колония
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В Подмосковье профессиональный пловец оказался в реанимацию после тренировки в бассейне
26 июля 2023, 13:23

Фото: istockphoto/Евгений Харитонов

Одиннадцатиклассник выполнял упражнение по задержке дыхания и потерял сознание в бассейне.
Shot пишет, что 17-летний школьник пришёл на тренировку в бассейн фитнес-центра «Цитрус» в Люберцах. Когда спортсмены учились задерживать дыхание, школьник потерял сознание и начал тонуть.
 
Спортсмена увели на скорой в больницу с диагнозом «состояние после утопления». Он до сих пор не пришёл в сознание.
 
Пострадавший одиннадцатиклассник профессионально занимался спортом. У него есть разряд по плаванию.
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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#Люберцы
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#бассейн
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МЧС предупредило жителей Подмосковья о ливне, грозе и граде до конца дня
26 июля 2023, 12:55

Фото: Istockphoto / Yury_Dmitrienko

В Московской области 26 июля с 11:00 до конца суток ожидаются неблагоприятные метеорологические условия – дождь, ливень, гроза и град. При грозе порывы ветра усилятся до 15-20 м/с, предупредили в пресс-службе МЧС.
Жителям Подмосковья посоветовали при дожде по возможности оставаться дома или в укрытии. На улице следует использовать средства индивидуальной защиты – зонт, плащ и резиновые сапоги. 
 
Если во время ливня водитель передвигается на автомобиле, лучше припарковать его у обочины, включить аварийные огни и переждать сильный дождь. Не нужно пытаться преодолеть подтопленные участки. 
 
При грозе нельзя прятаться от молнии под одиноко стоящим деревом, высокими металлическими конструкциями. Молния никогда не попадает в кустарник, поэтому лучше укрыться под ним. 
 
Нельзя разговаривать по телефону, так как молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Во время ударов молнии не стоит подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне. 
 
В доме в сельской местности необходимо закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Нельзя стоять рядом с окном. Следует выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.
 
При граде по возможности не нужно выходить из дома, а находясь на улице, лучше постараться выбрать укрытие. Если это невозможно, надо защитить голову от ударов градин – прикройте её руками, сумкой или одеждой. Ни в коем случае нельзя покидать во время града автомобиль. 
 
При порывистом ветре машину нужно поставить в гараж, а при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций. Находясь на улице, нужно обходить шаткие строения, рекламные щиты и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, ЛЭП и потенциально опасных промышленных объектов.
 
Главное – сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В случае необходимости можно обратиться в Главное управление МЧС России по телефонам 8 (498)-505-41-70 и 112.

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#гроза
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#безопасность
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Португалия и Лазурный берег охвачены пожарами
26 июля 2023, 12:43

Фото: istockphoto/Toa55

В Португалии из-за лесного пожара в Кашкайш пострадали 13 человек.
Портал Notícias ao Minuto пишет, что пожар разгорелся накануне в городе Алькабидеч. В данный момент 70% территории возгорания контролируют. На месте работает 685 пожарных и 190 автомобилей.
 
9 пожарных получили легкие ранения, также 4 человека отравились дымом.
 
По данным французского телеканала CNews, во вторник, 25 июля, множество лесных пожаров случилось на юге Франции.
 
Газета Ouest-France пишет, что сильнейший пожар вспыхнул на побережье Корсики, недалеко от туристического Иль-Руса. По экспертным оценкам, огонь уничтожил примерно 200 га растительности.

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#лесные пожары
#Португалия
#Франция
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В Саратове возбудили уголовное дело после смерти в больнице 7-летнего ребёнка
26 июля 2023, 12:34

Фото: iStock/eranicle

7-летнюю девочку с повышенной температурой госпитализировали в саратовскую больницу, где она умерла.
21 июля ребёнка доставили с высокой температурой в медицинское учреждение Марксовского района. На следующий день пациентку перевели в больницу Саратова: её состояние ухудшалось. Несмотря на медицинскую помощь, девочка умерла 26 июля.
 
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

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#Саратов
#больница
#дети
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