Россиянин съел зубную щетку, дверную ручку и две дужки от очков

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Гурман из Московской области съел на завтрак зубную щетку, дверную ручку и две дужки от очков, сообщает Telegram-канал SHOT.
Скорая помощь привезла 22-летнего парня в Коломенскую больницу. Врачи были в шоке, когда провели диагностику и обнаружили в его желудке столь странный набор предметов.
Зубную щетку и дверную ручку удалось извлечь из парня с помощью эндоскопа, а вот чтобы достать дужки от очков больного пришлось оперировать. Сейчас пациент находится под наблюдение врачей.
Объяснить, зачем он все это съел парень не смог. Когда он окончательно восстановится – его ждет разговор с психиатром.
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Зубную щетку и дверную ручку удалось извлечь из парня с помощью эндоскопа, а вот чтобы достать дужки от очков больного пришлось оперировать. Сейчас пациент находится под наблюдение врачей.
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Евгения Парфентьева