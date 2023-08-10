Россиянин сломал подростку нос за просьбу освободить въезд во двор

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В Воронеже мужчина сломал нос четырнадцатилетнему подростку за то, что он попросил его отогнать машину и не загораживать въезд во двор, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 58-летний местный житель выгружал плитку из своего багажника, когда к нему подошла мать подростка и попросила отогнать машину, чтобы он с матерью мог выехать изо двора. На вежливую просьбу женщину он не отреагировал, тогда в разговор включился сын, который заявил - «сначала убери машину, а потом разгружай барахло своё».
Подобное обращение разозлило мужчину, он набросился на парня с кулаками и сломал ему нос.
Личность нападавшего установлена. Выяснилось, что он предлагал матери подростка деньги, однако, она отказалась.
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Подобное обращение разозлило мужчину, он набросился на парня с кулаками и сломал ему нос.
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Евгения Парфентьева