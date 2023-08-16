Россиянин упал в установку по переработке бетона

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В Москве рабочий упал в рециклинговую установку, сообщили в столичной прокуратуре.
Инцидент произошел на производстве, мужчина 2003 года рождения упал в установку по переработке бетона. Его экстренно госпитализировали в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
Прокуратура взяла на свой контроль установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Москве мужчина провалился в открытый канализационный люк рядом с канатной дорогой. Инцидент произошел 8 августа рядом с канатной дорогой на Воробьевых горах. Экстренные службы достали мужчину с двадцатиметровой глубины. Все, что осталось врачам – это констатировать смерть.
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Евгения Парфентьева