Россиянин утонул на Алтае из-за спора

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В Республике Алтай пропал без вести мужчина, который решил переплыть реку Катунь на спор, сообщили в МЧС по региону.
«По системе 112 поступило сообщение, что недалеко от села Иня Онгудайского района в реке Катунь во время купания при очевидных обстоятельствах пропал без вести (предположительно утонул) житель Чойского района Республики Алтай 1974 года рождения», - прокомментировали ситуацию в министерстве.
По словам очевидцев, мужчина решился переплыть реку на спор. Друзья снимали на видео как он, не доплыв до середину, вдруг начал тонуть, а затем и вовсе пропал из виду.
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Евгения Парфентьева