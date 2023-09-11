Россиянин в наркотическом опьянении пытался выйти из самолета в воздухе

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Нетрезвый россиян, по пути из Таиланда, попытался открыть дверь самолета прямо на ходу, сообщает Telegram-канал Aviaincident.
По информации СМИ, инцидент произошел 10 сентября на борту самолета, выполнявшего рейс из Бангкока в Москву.
Россиянин внезапно вскочил со своего места, ломанулся к аварийному выходу и начал открывать его. К счастью, авантюра не удалась. Мужчину схватили бортпроводники и привязали к креслу.
Когда самолет приземлился в Шереметьево – бунтаря передали полиции. Предположительно, он находился в состоянии наркотического опьянения.
Подробности воздушного происшествия устанавливаются.
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Россиянин внезапно вскочил со своего места, ломанулся к аварийному выходу и начал открывать его. К счастью, авантюра не удалась. Мужчину схватили бортпроводники и привязали к креслу.
Подробности воздушного происшествия устанавливаются.
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Евгения Парфентьева