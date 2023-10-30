Россиянина будут судить за страшное преступление, которое он совершил 27 лет назад

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Жителя Калининградской области будут судить за убийство, которое он совершил в 1996 году, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Следственный комитет РФ.
По информации следствия, в ночь на 7 июля 1996 года обвиняемый пришёл в гости к женщине, с которой он познакомился накануне. Вместе они распивали спиртные напитки, а затем начали конфликтовать, в результате чего мужчина задушил знакомую галстуком. После он пошёл в соседнюю комнату, где находились две дочери убитой. Сперва он накинул галстук на шею десятилетней и изнасиловал её, а затем сделал то же самое с пятнадцатилетней.
Выжить удалось только младшей дочери, однако, описать преступника она не смогла.
Установить вину убийцы, которому сейчас 52 года, удалость только 27 лет спустя. Его обвиняют по статье «Умышленная расправа при отягчающих обстоятельствах, сопряженная с изнасилованием двух лиц». Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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Евгения Парфентьева