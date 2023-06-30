Россиянина осудили за похищение трех человек

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Житель Хабаровска приговорен к 13 годам колонии за похищение трех человек
В Хабаровске местного жителя осудили за то, что он похитил трех человек для принудительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По информации ведомства, еще в декабре 2021 года 28-летний мужчина вместе с двумя соучастниками решил похитить трех граждан, чтобы отправить их на принудительные работы в Приморский край. Россиян двое суток удерживали в съемной квартире и сильно избивали.
Спустя некоторое время, их отправили во Владивосток, а там насильно заставляли работать до февраля прошлого года.
В итоге, злоумышленник лишен свободы на 13 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
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По информации ведомства, еще в декабре 2021 года 28-летний мужчина вместе с двумя соучастниками решил похитить трех граждан, чтобы отправить их на принудительные работы в Приморский край. Россиян двое суток удерживали в съемной квартире и сильно избивали.
В итоге, злоумышленник лишен свободы на 13 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
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Татьяна Лаврова