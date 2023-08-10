Россиянина задержали за передачу ВСУ данных о военной технике ВС РФ

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Жителя Самарской области задержали за передачу данных об эшелонах военной техники на Украину, сообщили представители ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Самарской области, причастного к государственной измене, направленная против безопасности России», - прокомментировали ситуацию представители службы.
По информации ФСБ, подозреваемый вел переписку в мессенджерах с спецслужбами Украины и передавал им информацию (в том числе фото и видео) о местонахождении и количестве военной техники в регионе.
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Евгения Парфентьева