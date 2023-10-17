Россиянина задержали за растление восьми школьниц под мостом

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В Липецке задержали мужчину, подозреваемого в растлении восьми школьниц под городским мостом, сообщает GOROD48 со ссылкой на Следственный комитет Липецкой области.
По информации СМИ, 30-летнего мужчину подозревают в тринадцати эпизодах нарушения половой неприкосновенности по отношению к восьми несовершеннолетним девочкам.
Сообщается, что он находил своих жертв в социальных сетях, вел с ними переписки интимного характера, а затем приглашал на встречи под Октябрьский мост.
Напомним, в Нижнем Новгороде рецидивист украл ребенка с аутизмом, а затем 3,5 часа насиловал ее у себя дома. Девочку с аутизмом обнаружили в нише под диваном, среди кучи мусора. Все это время он безжалостно насиловал 10-летнюю девочку, а затем попытался спрятать. Педофила арестовали на месте.
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Евгения Парфентьева