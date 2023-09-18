Россиянка без прав влетела в бетонный забор, погибли трое пассажиров-подростков

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В Тарбагатайском районе Бурятии девушка без прав влетела в бетонный забор, трое пассажиров погибли, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.
Смертельная авария произошла 17 сентября около 11 часов вечера.
В результате аварии, 14-летнии девочка и мальчик и подросток 16-ти лет скончались на месте происшествия. 15-ти летнего мальчика госпитализировали в больницу в состоянии комы. О нынешнем состоянии водителя ничего не сообщается.
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«Двадцатиоднолетняя водитель автомобиля «Хонда Аккорд», следуя по улице Октябрьской поселка Николаевский, не справилась с управлением и совершила наезд на бетонный забор», - прокомментировали ситуацию представители ГИБДД.
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Евгения Парфентьева