Россиянка на автомобиле сбила медведя

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Жительница Магадана случайно сбила медведя на автомобиле, сообщает областное управление ГИБДД.
«Поступило сообщение о ДТП на 2019-м километре федеральной автодороги «Колыма». 21-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Caldina, совершила наезд на дикое животное – медведя. По факту дорожной аварии сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.Отмечается, что сама водитель не пострадала, а вот ее авто теперь нуждается в ремонте.
Ранее в Хабаровском крае мужчина остановился на трассе, вышел из автомобиля и покормил медведя лакомством с рук.
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