Россиянка, обвиняемая в убийстве десятимесячной дочери, умерла в больнице

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В Ярославле скончалась женщина, которую обвиняли в убийстве десятимесячной дочери, сообщает «ТАСС» со ссылкой на Следственный комитет.
13 июля у Толбухинского моста акватории реки Которосль в Ярославле 35-летняя многодетная мать утопила свою десятимесячную дочь. Женщину задержали и возбудили на нее уголовное дело за убийство малолетнего. Ее поместили в СИЗО, а 4 сентября стало известно, что обвиняемая скончалась. Причины ее смерти не раскрываются.
Отмечается, что женщину доставили в больницу из СИЗО, там она и скончалась.
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«Следственными органами СК России по Ярославской области проводится проверка по факту смерти 35-летней женщины», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе СК РФ.
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Евгения Парфентьева