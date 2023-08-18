Россиянка ограбила ветерана СВО, а затем переехала его на машине

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Жительница Москвы втерлась в доверие к ветерану СВО, обокрала его и переехала на машине, сообщает «Московский комсомолец».
Житель Воронежской области принимал участие в специальной военной операции в марте-апреле 2022 года. Военного тяжело ранили, после чего поместили в один из московских госпиталей. Там у него завязалась переписка с молодой девушкой, которая начала навещать ветерана, приносить ему продукты.
Участнику СВО выплатили три миллиона рублей за ранение, тогда новая знакомая, к которой ветеран успел проникнуться доверием, предложила ему перевести 850 тысяч рублей на ее карту. Мол, в палате так много посторонних, могут и украсть. Военный согласился.
Когда мужчину выписали из госпиталя, подруга отвезла его к родным в Воронеж. Там она попросила его помочь с покупкой машины, он вновь согласился и выделил женщине миллион рублей.
Спустя время, отношения военного и женщины начали портиться. Он почувствовал, что подруга постоянно намеренно инициирует ссоры, а потом она и вовсе перестала отвечать на его звонки.
Он пришел во двор ее дома в Долгопрудном и попросил вернуть ему документы и деньги, которые находились у женщины. Она выкинула документы из окна машины и переехала ветерана, повредив ему голеностоп.
Бывший военный долго пытался вернуть свои деньги по-хорошему, однако, не так давно он не выдержал и написал заявление в полицию.
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Участнику СВО выплатили три миллиона рублей за ранение, тогда новая знакомая, к которой ветеран успел проникнуться доверием, предложила ему перевести 850 тысяч рублей на ее карту. Мол, в палате так много посторонних, могут и украсть. Военный согласился.
Спустя время, отношения военного и женщины начали портиться. Он почувствовал, что подруга постоянно намеренно инициирует ссоры, а потом она и вовсе перестала отвечать на его звонки.
Он пришел во двор ее дома в Долгопрудном и попросил вернуть ему документы и деньги, которые находились у женщины. Она выкинула документы из окна машины и переехала ветерана, повредив ему голеностоп.
Бывший военный долго пытался вернуть свои деньги по-хорошему, однако, не так давно он не выдержал и написал заявление в полицию.
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Евгения Парфентьева