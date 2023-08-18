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Россиянка ограбила ветерана СВО, а затем переехала его на машине

В Москве женщина втерлась в доверие к ветерану СВО, чтобы обокрасть его
18 августа 2023, 18:01

Фото: iStock/Prostock-Studio

Жительница Москвы втерлась в доверие к ветерану СВО, обокрала его и переехала на машине, сообщает «Московский комсомолец».
Житель Воронежской области принимал участие в специальной военной операции в марте-апреле 2022 года. Военного тяжело ранили, после чего поместили в один из московских госпиталей. Там у него завязалась переписка с молодой девушкой, которая начала навещать ветерана, приносить ему продукты.

Участнику СВО выплатили три миллиона рублей за ранение, тогда новая знакомая, к которой ветеран успел проникнуться доверием, предложила ему перевести 850 тысяч рублей на ее карту. Мол, в палате так много посторонних, могут и украсть. Военный согласился.


Когда мужчину выписали из госпиталя, подруга отвезла его к родным в Воронеж. Там она попросила его помочь с покупкой машины, он вновь согласился и выделил женщине миллион рублей.

Спустя время, отношения военного и женщины начали портиться. Он почувствовал, что подруга постоянно намеренно инициирует ссоры, а потом она и вовсе перестала отвечать на его звонки.

Он пришел во двор ее дома в Долгопрудном и попросил вернуть ему документы и деньги, которые находились у женщины. Она выкинула документы из окна машины и переехала ветерана, повредив ему голеностоп.

Бывший военный долго пытался вернуть свои деньги по-хорошему, однако, не так давно он не выдержал и написал заявление в полицию.

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#москва
#сво
#ветеран
#кража
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В Питере семейная пара педофилов снимала порно со своими детьми
В Петербурге арестовали семейную пару педофилов, которые снимали порно с собственными детьми
18 августа 2023, 17:06

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Санкт-Петербурге задержали супругов, которые снимали порно ролики со своими детьми, сообщает 78.RU.
По информации СМИ, муж с женой организовали импровизированную студию в квартире на Гражданском проспекте, где снимали эротические видео с участием 13-летнего приемного сына и родной 12-летней дочери. Как отметили 78.RU., дети не сопротивлялись только потому, что до конца не осознавали мотивов родителей.

Отмечается, что отец даже умудрился снять порно с сыном в школьной раздевалке.

Супругов-извращенцев задержали и поместили в СИЗО. На них возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.

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#санкт-петербург
#педофилия
#супруги
#сизо
#уголовное дело
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Британскую медсестру признали виновной в массовом убийстве младенцев
Sky News: Бывшую британскую медсестру признали виновной в массовом убийстве младенцев
18 августа 2023, 16:44

Фото: iStock/globalmoments

Суд присяжных в Великобритании признал бывшую медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев, сообщает Sky News.
По информации телеканала, с июня 2015 года по июнь 2016 Летби работала в больнице города Честер. Помимо семи убитых младенцев, ей также вменяется покушение на убийство еще шести.  

Некоторых новорожденных медсестра пыталась убить по несколько раз, поэтому, в общей сложности ей предъявили обвинения по 22 пунктам.  

При этом, присяжные не смогли прийти к единому мнению по поводу покушений на убийство. Повторное слушание по этим пунктам состоится в понедельник.  

Все обвинения Летби отрицает. 

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#великобритания
#младенец
#убийство
#медсестра
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Во Владимире число отравившихся шаурмой достигло 56 человек
18 августа 2023, 16:10

Фото: iStock/Vladimir Mironov

Во Владимире 56 человек (в их числе 13 детей) отравились шаурмой.
В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Владимирской области сообщили, что, предварительно, причиной массового отравления является сальмонелла.

Выявили 23 новых случая заболевания, связанных с употреблением шаурмы. Накануне информировали о 17 случаях отравления, к вечеру четверга пострадавших стало уже 33. У людей повышена температура, многократная рвота, жидкий стул и озноб.

Ранее в Магнитогорске после посещения кафе «Хорошее место» из-за шаурмы госпитализировали 25 человек. 

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после того, как 16 человек отравились шаурмой. У местных жителей диагностирована кишечная инфекция. Установлено, что все госпитализированные ели шаурму с курицей. В кафе выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.

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#отравление
#больница
#чп
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В Екатеринбурге убили аспиранта из Центральной Африки
18 августа 2023, 15:59

Фото: iStock/blinow61

В Екатеринбурге убили 32-летнего темнокожего аспиранта УрФУ, приехавшего из Габона в Россию
URA.RU пишет, что в ночь на 18 августа женщина зашла в кафе, где увидела аспиранта, который выпивал с какой-то девушкой. Когда женщина покидала точку общепита, пара все ещё была там. В этот момент завязывался конфликт. Аспиранта смертельно ранили ножом. 

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области и региональном главке полиции не стали комментировать случившееся. 

Ранее в Херсонской области обнаружили труп мужчины с простреленными ногами. Полицейские обнаружили труп мужчины в канализационном коллекторе.

Труп обнаружили во дворе дома на улице Пушкина в Алёшках.

«17 августа в коллекторе нашли труп с изрезанным горлом. Кроме того, преступники прострелили жертве колени. Рядом находилась одна гильза и пять рюмок», – рассказал источник.
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#убийство
#полиция
#студент
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Следствие просит арестовать Григория Мельконьянца
18 августа 2023, 15:48

Фото: iStock/Zolnierek

Следствие просит арестовать сопредседателя движения «Голос» (признано иноагентом) Григория Мельконьянца по делу о работе нежелательной в РФ неправительственной организации (НПО).
«Известия» пишут, что рассмотрение ходатайства пока не началось.

В суд поступили следственные материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Стороне защиты требуется время на ознакомление с материалами.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело об организации работы нежелательной НПО в России против сопредседателя движения «Голос»* юриста Григория Мельконьянца.

По информации агентства, в рамках возбужденного уголовного дела, у юриста провели ряд обысков. Также сообщается, что оперативно-розыскные мероприятия проведены у соратников подозреваемого, которые находятся в различных городах России. Организация, сопредседателем которой является Мельконьянц, занимается наблюдением за ходом выборов.

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#следствие
#суд
#иностранный агент
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В Курской области средствами РЭБ перехватили дрон-камикадзе ВСУ
Старовойт: Средства РЭБ посадили дрон-камикадзе в Курской области
18 августа 2023, 15:33

Фото: iStock/Oselote

Российские военнослужащие перехватили украинский дрон-камикадзе в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграмм-канале.
Глава региона отметил, что дрон не успел сдетонировать.  

БПЛА противника был обнаружен и перехвачен в Рыльском районе области. В результате происшествия, пострадавших и разрушений нет. Старовойт также выразил слова благодарности военнослужащим, которые обеспечивают безопасность на российских рубежах и предпринимают меры для ликвидации угроз. 

Прежде сообщалось, что Минобороны России сообщило о попытке атаки кораблей катером ВСУ в Чёрном море.

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#безопасность
#дрон
#бпла
#меры
#происшествия
#всу
#минобороны
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В США выдра напала на женщину и изуродовала её
18 августа 2023, 15:11

Фото: istockphoto/Wirestock

Выдра напала на трёх подруг и серьёзно травмировала одну из женщин.
CNN сообщает, что Джен Ройс каталась на тюбингах вместе с подругами на реке Джефферсон, штат Монтана.
 
«Я даже не успела произнести фразу «за тобой выдра», как она набросилась на нее», — рассказала подруга пострадавшей.
Животное 5 минут не отставало от женщины: покусала её за лицо, руки, уши, кисти, ноги и лодыжку. Подругам удалось выбраться на берег, а выдра уплыла.
 
«Без всякого преувеличения, по правде говоря, я не думала, что выберусь из этой реки. Я не знала, выберутся ли мои подруги. Но по милости божьей мы выжили», — рассказывает Ройс.
Женщины вызвали службу спасения. Они час ждали на берегу спасателей. Одной из подруг пришлось пробежать до спасателей более 3 км. Ройс в ожидании помощи истекала кровью, не понимала, что происходит, и не верила, что выживет. Женщину доставили в местную больницу вертолетом, а двум другим подругам оказали медицинскую помощь на месте.
 
Джен Ройс наложили множество швов, провели операцию на лице и ушах. В данный момент пострадавшие восстановились и уже вернулись домой.

Ранее агрессивные дельфины напали на людей на японском пляже. Млекопитающие искусали их и переломали кости.

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#животные
#сша
#чп
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Бывшему канцлеру Австрии грозит тюрьма за дачу ложных показаний
Бывшему канцлеру Австрии Курцу грозит тюрьма за дачу ложных показаний
18 августа 2023, 14:49

Фото: iStock/seb_ra

Бывшему канцлеру Австрии Себастьяну Курцу грозит тюремное заключение за дачу ложных показаний, сообщила австрийская прокуратура по вопросам экономики и коррупции.
Курца обвиняют в даче ложных показаний в июне 2020 года, когда он был допрошен в качестве ответчика в следственной комиссии «Ибица».

Сам же Курц отметил, что обвинения против него являются ложными, этом могут подтвердить 30 свидетелей.

Судебные заседания стартуют в октябре 2023 года. Курцу грозит до трех лет лишения свободы. 

Ранее бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на вопрос корреспондента о нынешнем курсе доллара и евро ответила, что ее это касается в меньшей степени, так как она не имеет никакого отношения к Евросоюзу и получает зарплату в России в рублях.

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#суд
#австрия
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Четырехлетнюю петербурженку укусила змея
В Петербурге змея укусила четырехлетнюю девочку
18 августа 2023, 14:32

Фото: iStock/Kalina Ravutsova

В Санкт-Петербурге змея укусила четырехлетнюю девочку, сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, юная петербурженка наступила на змею в Кировском районе Ленинградской области, в результате чего рептилия укусила ребенка.

Девочку экстренно госпитализировали в реанимацию, сейчас врачи оценивают ее состояние как тяжелое. 

Ранее в Санкт-Петербурге трехлетняя девочка отравилась стиральным порошком. Происшествие случилось во вторник вечером в Приморском районе Петербурга. Прибывшие по вызову медики диагностировали у ребенка острое отравление и экстренно госпитализировали ее.

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#санкт-петербург
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