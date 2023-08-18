Россиянка осквернила памятник воинам-афганцам

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В Мурманске женщина осквернила памятник воинам-афганцам, сообщает Telegram-канал SHOT.
Женщина сбросила цветы с мемориала возле театра Северного флота и расписала его краской.
По предварительной информации, она действовала по указу Киева.
Полиции удалось оперативно задержать 58-летнюю местную жительницу. Сейчас она объясняет причины своего поступка полицейским.
Напомним, ранее в Таллине вандалы осквернили советский мемориал на холме Маарьямяэ. По факту случившегося возбудили уголовное дело за осквернение памяти умершего. Наказание по этой статье предусматривает штраф либо лишение свободы.
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По предварительной информации, она действовала по указу Киева.
Напомним, ранее в Таллине вандалы осквернили советский мемориал на холме Маарьямяэ. По факту случившегося возбудили уголовное дело за осквернение памяти умершего. Наказание по этой статье предусматривает штраф либо лишение свободы.
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Евгения Парфентьева