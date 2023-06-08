Россиянка оставила завернутую в мешок дочку умирать в лесу

Фото: Фотобанк Московской области
В Рязанской области девушка родила девочку и оставила е умирать в лесу в мешке
В Рязанской области молодая мать чуть не погубила собственную новорожденную дочку. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации источника, злоумышленницей оказалась 19-летняя жительница поселка Совхоз им. Ленина. Она отправилась рожать в лес в ночь на 7 июня. Примерно в четыре часа утра она родила. После этого, она завернула малышку в мешок и сбежала.
Девочке чудом удалось выжить, потому что ее нашли в лесу и доставили в медучреждение. Серьезных проблем со здоровьем у нее не обнаружили. Мать уже задержали, по факту случившегося возбудили уголовное дело.
Ранее «Радио 1» сообщало, что восьмиклассник изнасиловал четвероклассницу под Красноярском.
По информации источника, злоумышленницей оказалась 19-летняя жительница поселка Совхоз им. Ленина. Она отправилась рожать в лес в ночь на 7 июня. Примерно в четыре часа утра она родила. После этого, она завернула малышку в мешок и сбежала.
Ранее «Радио 1» сообщало, что восьмиклассник изнасиловал четвероклассницу под Красноярском.
Татьяна Лаврова