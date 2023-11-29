Россиянка присвоила предназначенные бойцам СВО 1,5 миллиона рублей

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Ленинский районный суд Курска приговорил к пяти годам тюремного заключения Татьяну Кметь, которая украла более полутора миллионов рублей, собранных собранных волонтерскими движениями «Полк Марго» и «СвоихНеБросаемКурск» на нужды участников специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на объединённую пресс-службу судебной системы региона.
По данным материала дела, Кмель предложила свою помощь волонтерам, которые оказывают гумпомощь военнослужащим ВС РФ и мирному населения в зоне спецоперации. Она убедила добровольцев в том, что она может купить нужные солдатам товары по низким ценам. Получив деньги на банковский счёт, женщина стала ничего никому покупать, а потратила деньги на свои нужды.
Ранее сообщалось, что Суд Казахстана приговорил жителя Карагандинской области к 6 годам и 8 месяцам колонии за участие в спецоперации на Украине в составе российской ЧВК «Вагнер». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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