Россиянка прокатила детей и собаку в клетке за непослушание

Фото: iStock/Irina_Geo
В Краснодарском крае женщина пересадила детей из салона авто в прицеп-клетку и катала их так, пока ее не остановила полиция, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Женщину остановили на автодороге «Тимашевск – Гречанная Балка». Сама она находилась за рулем, а вот двое детей, вместе с собакой, катились за авто в клетке-прицепе.
Также в отношении горе матери составили административный протокол по статье «Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных ПДД), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения». Ей грозит штраф в одну тысячу рублей.
Читайте также:
Дом создателя самого известного советского букваря Всеслава Горецкого захватил мигрант
В Госдуме призвали приговорить Мизулину к 100 часам исправительных работ
Суд оштрафовал мужа актрисы Бабушкиной на 200 тысяч рублей
«В отношении гражданки собран материал для передачи в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) для решения вопроса о привлечении ее к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.
Читайте также:
Дом создателя самого известного советского букваря Всеслава Горецкого захватил мигрант
В Госдуме призвали приговорить Мизулину к 100 часам исправительных работ
Суд оштрафовал мужа актрисы Бабушкиной на 200 тысяч рублей
Евгения Парфентьева