Россиянка с ребенком утонули в море Египта

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В море Египта утонули жительница Башкирии и ее девятилетний сын, сообщает UFA1.RU.
По информации СМИ, 38-летняя женщина поехала в Египет, чтобы навестить мужа, который находился в стране на заработках. С собой она взяла троих сыновей 3, 6 и 9 лет.
Семья отправилась купаться на дикий пляж. В определенный момент отец и девятилетний сын начали тонуть. Мужчину спас находившийся неподалеку спортсмен, а женщина кинулась спасать старшего сына, но пошла ко дну вместе с ним. Спортсмен, который, вытащив на берег мужа начал спасать мать с ребенком, также утонул.
Двое младших сыновей все это время находились на берегу.
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Семья отправилась купаться на дикий пляж. В определенный момент отец и девятилетний сын начали тонуть. Мужчину спас находившийся неподалеку спортсмен, а женщина кинулась спасать старшего сына, но пошла ко дну вместе с ним. Спортсмен, который, вытащив на берег мужа начал спасать мать с ребенком, также утонул.
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Евгения Парфентьева