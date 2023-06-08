Россиянка Сапега прокомментировала свое помилование

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Россиянка Софья Сапега заявила, что помилование в Белоруссии стало для нее большим сюрпризом
Гражданка России Софья Сапега прокомментировала свое помилование в Белоруссии. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По словам россиянки, освобождение для нее стало сюрпризом.
Она добавила, что какое-то время проведет с семьей.
Ранее приговоренную к шести годам тюремного заключения гражданку РФ Софью Сапегу помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Девушку приняла делегация Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Северной Осетии из огня спасли 12 кавказских овчарок. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
По словам россиянки, освобождение для нее стало сюрпризом.
«Освобождение было настолько неожиданным. Что буквально за полчаса до фактического выхода я не знала, что со мной это произойдет», — цитирует издание слова Сапеги.
Она добавила, что какое-то время проведет с семьей.
«Хочу восстановить себя. И уже после, действительно, задуматься над тем, как дальше строить свою жизнь», — поделилась своими планами Софья.
Ранее приговоренную к шести годам тюремного заключения гражданку РФ Софью Сапегу помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Девушку приняла делегация Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Северной Осетии из огня спасли 12 кавказских овчарок. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян