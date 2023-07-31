Россиянка сбежала от насильника, продержавшего ее в плену 14 лет

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Житель Челябинской области 14 лет держал женщину в плену, которую похитил в 2009 году. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Пленнице удалось сбежать от насильника в конце июля 2023 года.
По информации портала, женщина была похищена в 2009 году, когда ей было 19 лет. Со своим будущим похитителем девушка познакомилась на Железнодорожном вокзале Челябинска. Мужчина пригласил новую знакомую к себе домой, где сообщил, что она похищена. Мужчина установил на окна решетки, а дом закрывал на замок. Женщина жила взаперти 14 лет. По ее словам, мужчина насиловал ее и угрожал убийством.
Женщине удалось сбежать после того, как мать насильника, вызвала сыну скорую помощь из-за агрессивного поведения. Он забыл закрыть дверь на замок и потерпевшей удалось сбежать. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
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По информации портала, женщина была похищена в 2009 году, когда ей было 19 лет. Со своим будущим похитителем девушка познакомилась на Железнодорожном вокзале Челябинска. Мужчина пригласил новую знакомую к себе домой, где сообщил, что она похищена. Мужчина установил на окна решетки, а дом закрывал на замок. Женщина жила взаперти 14 лет. По ее словам, мужчина насиловал ее и угрожал убийством.
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Анастасия Крестьянова