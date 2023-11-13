Россиянка ударила себя ножом, чтобы отговорить мужа от похода к другу

Фото: istock / maxim4e4ek
В Подмосковье женщина пыталась отговорить супруга от похода к другу и ударила себя ножом в живот.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 38-летняя женщина была против того, чтобы ее 35-летний муж пошел на прогулку с сыном, чтобы потом заскочить к приятелю. Она ругалась, пыталась спрыгнуть с балкона, но супруг ее вовремя остановил. В итоге она решилась на серьезный поступок и ударила себя 3 раза ножом в живот. Когда она поняла, что все зашло слишком далеко, то попросила у мужа прощения.
Мужчине все же пришлось изменить планы и вызвать скорую помощь и полицию. Женщину увезли в больницу с диагнозом «проникающая колото-резаная рана брюшной стенки». Сотрудники полиции изъяли нож и проводят проверку.
Ранее сообщалось, что петербурженка с ножом в животе обвинила в случившемся кота. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
На Урале вынесли приговор закладчице, прятавшей наркотики и кошку в комбинезон
Семью мигрантов из Новосибирска, дети которых бросались камнями, выдворят из РФ
В Санкт-Петербурге 14-летний школьник изнасиловал 10-летнюю девочку
Мужчине все же пришлось изменить планы и вызвать скорую помощь и полицию. Женщину увезли в больницу с диагнозом «проникающая колото-резаная рана брюшной стенки». Сотрудники полиции изъяли нож и проводят проверку.
На Урале вынесли приговор закладчице, прятавшей наркотики и кошку в комбинезон
Алина Юрчак