Россиянка выпала из окна квартиры в Таиланде и погибла

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32-летняя россиянка погибла в Таиланде, выпав из окна квартиры на седьмом этаже. Об этом сообщает газета Bangkok Post.
Девушку обнаружили полицейские, рядом с ней находился её друг, россиянин, который владеет квартирой. Он был в состоянии алкогольного опьянения и шока, поэтому не мог отвечать на вопросы полицейских. Когда он пришёл в себя, то рассказал, что женщина выпала из окна случайно.
При осмотре квартиры были обнаружены следы распития алкоголя, однако никаких признаков борьбы не отмечено.
В настоящее время друг погибшей находится в полицейском участке. Причины произошедшего выясняются.
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При осмотре квартиры были обнаружены следы распития алкоголя, однако никаких признаков борьбы не отмечено.
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Анастасия Чинкова