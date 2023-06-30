Россиянку избили из-за открытого купальника

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В Ярославле две женщины избили девушку из-за открытого купальника
На пляже, который находится в Ярославле, девушку избили две женщин. Причиной стал открытый купальник. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.
Приятели девушки рассказали, что пострадавшая отказалась прикрыть ягодицы. В результате, на нее напали две гражданки.
На место случившегося оперативно были вызваны правоохранители. В настоящий момент, злоумышленниц ищут.
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Приятели девушки рассказали, что пострадавшая отказалась прикрыть ягодицы. В результате, на нее напали две гражданки.
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Татьяна Лаврова