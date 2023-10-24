Россиянку на 8,5 лет отправили в колонию за съемку порно с малолетним сыном

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Краснодарский краевой суд осудил россиянку за создание и распространение порнографии с малолетним сыном. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в телеграм-канале.
Следствие установило, что в ноябре 2017 года женщине поступило предложения с изготовлением порнографических материалов со своим маленьким сыном. Заказчик предложил заплатить 34 500 рублей за кадры, которые ей показались совершенно безобидными.
Преступление было выявлено сотрудниками Управления «К» (подразделение МВД, борющееся с преступлениями в сфере информационных технологий) БСТМ МВД России. Полицейские выявили преступление в 2021 году и установили личность матери. Женщина признала свою вину, но дала отказ от дачи показаний.
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Преступление было выявлено сотрудниками Управления «К» (подразделение МВД, борющееся с преступлениями в сфере информационных технологий) БСТМ МВД России. Полицейские выявили преступление в 2021 году и установили личность матери. Женщина признала свою вину, но дала отказ от дачи показаний.
«Судом ей назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили пресс-службе судов Краснодарского края.Читайте также:
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Алина Юрчак