Фото: IStock/Michael Fitzsimmons
За сутки российские ПВО сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS и управляемых авиабомб JDAM
Министерство oбороны РФ рассказало о 15 сбитых управляемых авиабомб JDAM, которые были произведены в США. Также за прошедшие сутки российские системы сбили 11 беспилотников и четыре тактические ракеты «Тoчка-У».
По информации оборонного ведомства, снaряды уничтожили в районах населенных пунктов Спорное, Липовое, Красная Поляна Донецкой народной республики, Акимовка и Копани Запорожской области.
Кроме того, российские войска нанесли удар по складам ракетного вооружения ВСУ, все объекты поражены.
Ранее Минобороны России сообщало, что военнослужащие ВС РФ контролируют село Садовое в Запорожской области и поселок Урожайное в ДНР.
По информации оборонного ведомства, снaряды уничтожили в районах населенных пунктов Спорное, Липовое, Красная Поляна Донецкой народной республики, Акимовка и Копани Запорожской области.
Ранее Минобороны России сообщало, что военнослужащие ВС РФ контролируют село Садовое в Запорожской области и поселок Урожайное в ДНР.
Екатерина Шмакова