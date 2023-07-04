Российские моряки погибли в порту Варны

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На борту судна, которое находится в порту Варны, скончались два российских моряка. Об этом сообщает телеканал БНТ со ссылкой на морские власти Болгарии.
По словам директора региональной морской администрации Валентина Енчева, специалисты уже приняли решение о назначении судебно-медицинской экспертизы по факту трагедии.
Выяснилось, что трагедия произошла на землечерпательном судне «Милфорд», которое плавало по флагом Белиза и работало на расширении порта. Погибшими гражданами РФ оказались двое мужчин, их возраст составлял 32 и 58 лет.
Кроме того, Енчев уточнил, что скончались рулевой и повар. Они по неизвестной причине оказались в трубе, которая соединяла трюм и забортную воду.
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«Собрана первоначальная информация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура Варненского района работает над этим делом», - отметил Енчев.
Кроме того, Енчев уточнил, что скончались рулевой и повар. Они по неизвестной причине оказались в трубе, которая соединяла трюм и забортную воду.
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Татьяна Лаврова