Российский актер Ложкин внезапно умер в 36 лет

«Умер Михаил Ложкин. Наш любимый друг, наш артист, наш гений. Мы не находим слов и не можем поверить», — говорится в некрологе.





Российский актер Михаил Ложкин скончался на 37-м году жизни. Об этом петербургский Большой театр кукол сообщил на своей странице «ВКонтакте».Актер умер в понедельник, 19 июня. Причина смерти Ложкина в настоящее время не уточняется.Ранеесообщало, что умер американский актер из ситкома «Друзья» Пэкстон Уайтхед. Подробнее об этом читайте в нашем материале.