Российский актер Ложкин внезапно умер в 36 лет

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В Санкт-Петербурге умер в возрасте 36 лет российский актер Михаил Ложкин
Российский актер Михаил Ложкин скончался на 37-м году жизни. Об этом петербургский Большой театр кукол сообщил на своей странице «ВКонтакте».
Актер умер в понедельник, 19 июня. Причина смерти Ложкина в настоящее время не уточняется.
Ранее «Радио 1» сообщало, что умер американский актер из ситкома «Друзья» Пэкстон Уайтхед. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Умер Михаил Ложкин. Наш любимый друг, наш артист, наш гений. Мы не находим слов и не можем поверить», — говорится в некрологе.
Ранее «Радио 1» сообщало, что умер американский актер из ситкома «Друзья» Пэкстон Уайтхед. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян