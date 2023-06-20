Российский город ушел под воду из-за сильного ливня

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«КП»: В Крыму город Балаклава ушел под воду после сильного ливня
На побережье Крыма из-за сильного ливня ушел под воду город Балаклава. Соответствующие кадры публикует Телеграм-канал «Комсомольская правда: KP.RU».
Балаклаву накрыли мощные дожди, но жители города не растерялись и занялись SUP-серфингом. На опубликованном видео мужчина тянет своего напарника на доске за трос.
Ранее «Радио 1» сообщало, что град и ливни повредили более двух тысяч домов в дагестанском городе Буйнакск. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Балаклаву накрыли мощные дожди, но жители города не растерялись и занялись SUP-серфингом. На опубликованном видео мужчина тянет своего напарника на доске за трос.
Диана Аванесян