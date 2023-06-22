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Российскому бизнесмену заочно предъявила обвинения СБУ

22 июня 2023, 19:09

Фото: iStock.com/alzay

Служба безопасности Украины заочно выдвинула обвинения против российского бизнесмена Кабаргина
Служба безопасности Украины заочно выдвинула обвинения против российского бизнесмена Сергея Кабаргина. Об этом представители ведомства написали в официальном телеграм-канале.

Уточняется, что его обвиняют в финансировании «деструктивных действий, направленных на захват государственной власти на Украине и изменения границ страны».


Кроме того, бизнесмену причисляют незаконную отправку сырья «Кировоградского рудоуправления» российским компаниям.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Михаилу Шелкову за причастность к схемам поставок украинского титанового сырья в страну-агрессор.

По заявлениям ведомства, ещё до февраля 2022 года Шелков стал бенефициарным владельцем компании, которая добывает титан и располагается на Украине.
#Украина
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Британский турист, испортивший стену Колизея, заявил, что не знал о древности памятника
05 июля 2023, 11:56

Фото: iStock/Elena Perova

Британский турист, который нацарапал свое имя и имя своей девушки на стене римского Колизея, заявил, что узнал о том, насколько этот памятник архитектуры древний, только после происшествия. Об этом сообщает газета «il Messaggero».
Отмечается, что турист написал покаянное письмо в прокуратуру и мэрию Рима, в котором выразил свои сожаления и признался, что ранее ему не было известно о древности памятника.

Сообщается, что римская прокуратура проводит расследование по обвинению в нанесении ущерба культурной ценности. Действия вандала вызвали массовое возмущение в политических кругах и итальянских СМИ.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано обвинил британского туриста Ивана Данаилова в невоспитанности и призвал строго его наказать.

Уточняется, что по итальянскому законодательству вандалу грозит штраф на сумму от 2,5 тысячи до 15 тысяч евро, а также ему может грозить лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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#вандализм
#Колизей
#Рим
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Сайт РЖД и мобильное приложение подверглись хакерской атаке
05 июля 2023, 11:52

Фото: iStock/ksvetlaya

В РЖД сообщили о хакерской атаке на сайт и мобильное приложение, предпринимаются меры по восстановлению работы компании.
Сообщается, что кассы на станциях и вокзалах работают в прежнем режиме. Об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на сообщение компании.

Массированная хакерская атака не повлияла на движение поездов и расписание. Компания принесла извинения за неудобства и заверила, что вскоре мобильный сервис и сайт возобновят работу. 

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#РЖД
#хакерская атака
#сайт
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Родителям рассказали, как записать будущего первоклассника в школу не по месту регистрации
05 июля 2023, 11:49

Фото: istockphoto / standret

С 6 июля в Подмосковье стартует вторая волна записи в первый класс, когда можно будет подать заявление в школу не по месту регистрации.
«С 6 июля в Подмосковье стартует вторая волна записи в первый класс. Будет открыт прием заявлений в школы не по месту регистрации», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Подать заявление в образовательное учреждение не по месту регистрации можно только при наличии свободных мест. Подать заявку на зачисление в школу можно до 5 сентября на региональном портале госуслуг.

Ирина Каклюгина добавила, что оригиналы документов не нужны, все сведения будут проверять удалённо. В школу также приходить не надо. Как подчеркнула вице-губернатор, новая система сделала запись детей в школу быстрой и удобной.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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#Школьник
#первоклассник
#первый класс
#запись в школу
#школа
#Подмосковье
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Россельхознадзор сообщил о четырех жителях Тувы с диагнозом «сибирская язва»
05 июля 2023, 11:44

IStock/Halfpoint

Диагноз «сибирская язва» обнаружен у четырёх жителей Республики Тыва.
ТАСС пишет, что первого заболевшего госпитализировали в конце июня. На данный момент диагноз «сибирская язва» подтвердили у четырех человек в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

В Минздраве республики информацию пока не прокомментировали. 

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#Тыва
#сибирская язва
#диагноз
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В ДНР заявили о начале третьей волны контрнаступления ВСУ
05 июля 2023, 11:41

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский завил, что ВСУ начали третью волну контрнаступления, чтобы показать успехи к грядущему саммиту НАТО.
По его словам, ВСУ не удается прорвать линию российской обороны, несмотря на то, что от Днепра и до стыка в Запорожской области и ДНР «все полыхает». Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».

Кимаковский отметил, что в новую волну наступления ВСУ пошли для того, чтобы продемонстрировать успехи на линии боевого соприкосновения перед грядущим саммитом НАТО в Вильнюсе. 

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#ВСУ
#наступление
#саммит
#НАТО
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В Подмосковье рассказали о популярных разделах портала «Стань мамой в Подмосковье»
05 июля 2023, 11:37

Фото: istockphoto / Natalia Kuzina

В сервисе собраны советы и рекомендации, а также информация о состоянии мамы и малыша, которые разработаны опытными акушерами и гинекологами

Онлайн-сервис «Стань мамой в Подмосковье» будет полезен беременным и уже родившим женщинам, а также специалистам в области акушерства и гинекологии, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Теперь вся необходимая для будущих мам информация собрана в одном месте. На портале женщина сможет ознакомиться с советами и рекомендациями, подробно изучить родильные дома и перинатальные центры Подмосковья и многое другое. Портал начал работу в марте этого года и за это время его посетили уже почти 8 тыс. раз», - сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Самыми популярными для будущих мам разделами сайта стали страницы о роддомах и перинатальных центрах региона, а также получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье».

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#Беременность
#дети
#стань мамой в Подмосковье
#Подмосковье
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В Перми избили до комы дрессировщика московского цирка Корчагина
05 июля 2023, 11:29

istockphoto/Chainarong Prasertthai

Дрессировщик московского цирка Игорь Корчагин впал в кому после избиения в Перми.
Дрессировщик верблюдов Большого московского цирка Игорь Корчагин впал в кому после избиения резиновой дубинкой в Перми, пишет РЕН ТВ.
 
По словам дрессировщика Эдгарда Запашного, Корчагина избили сотрудники ЧОПа, которые приехали с проверкой в общежитие, где живут цирковые артисты на гастролях. В общежитие приехали около 5 машин ЧОПа, охранники проверяли документы у жителей.
 
Во время проверки документов между охранниками и артистами случился словесный конфликт. Многих артистов разбудили, они были недовольны. 
 
«Вдруг ЧОП стал применять специальные средства, доставал травматические пистолеты, размахивал ими в присутствии детей. Были использованы дубинки», - рассказывает Запашный.
 
Артист Игорь Корчагин впал в кому после избиения.
 
Артисты цирка говорят, что им поступают угрозы, а рядом с общежитием в Перми второй день дежурят неизвестные люди. Губернатор Пермской области взяли ситуацию на личный контроль.
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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#Пермь
#избиение
#дрессировщик
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В кабмине РФ сообщили, что пересчитают выплаты военным пенсионерам
05 июля 2023, 11:26

Фото: iStock/mizar_21984

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому, военным пенсионерам будут пересчитаны выплаты в случае участия в СВО на Украине.
Согласно документу, некоторые категории граждан, находившиеся на пенсии, но подписавшие контракт на прохождение военной службы, в том числе в зоне СВО, после ее окончания смогут самостоятельно выбрать, какую пенсию они будут получать. Об этом пишет агентство ТАСС.

Военные пенсионеры будут выбирать между получением ранее назначенной пенсией или той, которая будет рассчитана с учетом нового стажа. 

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#СВО
#Мишустин
#военнослужащие
#пенсия
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Власти опровергли слухи об атаке дронов на Крымский район Кубани
05 июля 2023, 11:26

Фото: iStock/vadimrysev

Глава Крымского района Сергей Лесь опроверг слухи об атаке беспилотников, которые поступают местным жителям в мессенджерах. Об этом сообщают РИА Новости.
В сообщении жителей Крымска предупреждают об угрозе атаки беспилотников и просят «пройти в укрытие». Уточняется, что сообщения отправляют якобы от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Лесь также отметил, что в Крымске сохраняется стабильная ситуация, угрозы для жителей города нет.

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