Российскому бизнесмену заочно предъявила обвинения СБУ

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Служба безопасности Украины заочно выдвинула обвинения против российского бизнесмена Кабаргина
Служба безопасности Украины заочно выдвинула обвинения против российского бизнесмена Сергея Кабаргина. Об этом представители ведомства написали в официальном телеграм-канале.
Уточняется, что его обвиняют в финансировании «деструктивных действий, направленных на захват государственной власти на Украине и изменения границ страны».
Кроме того, бизнесмену причисляют незаконную отправку сырья «Кировоградского рудоуправления» российским компаниям.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Михаилу Шелкову за причастность к схемам поставок украинского титанового сырья в страну-агрессор.
По заявлениям ведомства, ещё до февраля 2022 года Шелков стал бенефициарным владельцем компании, которая добывает титан и располагается на Украине.
Уточняется, что его обвиняют в финансировании «деструктивных действий, направленных на захват государственной власти на Украине и изменения границ страны».
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Михаилу Шелкову за причастность к схемам поставок украинского титанового сырья в страну-агрессор.
По заявлениям ведомства, ещё до февраля 2022 года Шелков стал бенефициарным владельцем компании, которая добывает титан и располагается на Украине.
Андрей Гаврилов