Российского подростка насмерть придавило бетонной плитой

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«Прокуратура Уярского района организовала проверку в связи с гибелью 14-летнего подростка. В заброшенном здании на него упала бетонная конструкция», - пишет ведомство.
Школьник получил серьезные травмы, его оперативно госпитализировали. Несмотря на это, спасти его не удалось, он скончался на следующий день. Уточняется, что заброшенное здание находится на балансе Сушиновского сельсовета. Также отмечается, что его не эксплуатируют около десятка лет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что пьяный россиянин избил бортпроводника рейса Москва-Владивосток.