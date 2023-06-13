Российского сенатора избили в Москве

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Baza: российского сенатора Константина Долгова избили в Москве
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов стал жертвой нападения в Москве, сообщает издание Baza.
Инцидент произошел в Лужниках. Неизвестный бизнесмен из Архангельска агрессивно выступил против сенатора и его сына, несколько раз ударив их по лицу.
Однако нападавший настаивает на том, что сам был жертвой в этой ситуации и подвергся агрессии со стороны Долгова. Полиция начала расследование.
Ранее в Новокузнецке подростки избили девочку, которая заступилась за мальчика на детской площадке.
Инцидент произошел в Лужниках. Неизвестный бизнесмен из Архангельска агрессивно выступил против сенатора и его сына, несколько раз ударив их по лицу.
Ранее в Новокузнецке подростки избили девочку, которая заступилась за мальчика на детской площадке.
Артем Кузьмин